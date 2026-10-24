La segunda temporada deCoppola, el representante tuvo su presentación con una gran convocatoria de famosos. Juan Minujín, Yuyito González y María Fernanda Callejón, ambas exparejas de Guillermo, Macarena Achaga y Flavia Palmiero fueron algunas de las figuras que participaron del evento, que reunió a personalidades del espectáculo y del mundo de la televisión.
Entre los invitados también estuvieron Luis Scalella, El Polaco y Barby Silenzi, además de Emily Lucius, quien asistió junto a su marido. La presentación se convirtió en una oportunidad para reunir a distintas figuras del ambiente artístico en torno a una de las ficciones argentinas que regresó a la pantalla de Disney+.
Uno de los protagonistas de la noche fue Juan Minujín, quien vuelve a ponerse en la piel de Guillermo Coppola en esta segunda temporada. El actor retoma su interpretación del histórico representante de Diego Armando Maradona, una figura que supo moverse entre el fútbol, los negocios y el mundo del espectáculo.
La nueva entrega profundiza en la relación entre el mánager y el astro del fútbol, los conflictos que atravesaron su vínculo y los intentos de recuperar la confianza de Maradona. También aborda los problemas económicos que Coppola enfrentó a lo largo de su vida.