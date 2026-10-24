Yuyito González, Juan Minujín y María Fernanda Callejón en el estreno de la segunda temporada de la serie de Guillermo Coppola (Fotos: Movilpress).

La segunda temporada de Coppola, el representante tuvo su presentación con una gran convocatoria de famosos. Juan Minujín, Yuyito González y María Fernanda Callejón, ambas exparejas de Guillermo, Macarena Achaga y Flavia Palmiero fueron algunas de las figuras que participaron del evento, que reunió a personalidades del espectáculo y del mundo de la televisión.

Entre los invitados también estuvieron Luis Scalella, El Polaco y Barby Silenzi, además de Emily Lucius, quien asistió junto a su marido. La presentación se convirtió en una oportunidad para reunir a distintas figuras del ambiente artístico en torno a una de las ficciones argentinas que regresó a la pantalla de Disney+.

Uno de los protagonistas de la noche fue Juan Minujín, quien vuelve a ponerse en la piel de Guillermo Coppola en esta segunda temporada. El actor retoma su interpretación del histórico representante de Diego Armando Maradona, una figura que supo moverse entre el fútbol, los negocios y el mundo del espectáculo.

La presentación de la segunda temporada de la serie de Guillermo Coppola (Foto: Movilpress).

La nueva entrega profundiza en la relación entre el mánager y el astro del fútbol, los conflictos que atravesaron su vínculo y los intentos de recuperar la confianza de Maradona. También aborda los problemas económicos que Coppola enfrentó a lo largo de su vida.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE LA SERIE DE GUILLERMO COPPOLA

Juan Minujín y Guillermo Coppola en la presentación de la segunda temporada de la serie (Foto: Movilpress).

Yuyito González en la presentación de la segunda temporada de la serie de Guillermo Coppola (Foto: Movilpress).

Juan Minujín y Fernanda Callejón en la presentación de la segunda temporada de la serie de Guillermo Coppola (Foto: Movilpress).

Macarena Achaga en la presentación de la segunda temporada de la serie de Guillermo Coppola (Foto: Movilpress).

Flavia Palmiero y Luis Scalella en la presentación de la segunda temporada de la serie de Guillermo Coppola (Foto: Movilpress).

El Polaco y Barby Silenzi en la presentación de la segunda temporada de la serie de Guillermo Coppola (Foto: Movilpress).

Juan Minujín y Guillermo Coppola en la presentación de la segunda temporada de la serie (Foto: Movilpress).

Juan Minujín y Yuyito González en la presentación de la segunda temporada de la serie de Guillermo Coppola (Foto: Movilpress).

La presentación de la segunda temporada de la serie de Guillermo Coppola (Foto: Movilpress).

Emily Lucius y su marido en la presentación de la segunda temporada de la serie de Guillermo Coppola (Foto: Movilpress).

La presentación de la segunda temporada de la serie de Guillermo Coppola (Foto: Movilpress).

La presentación de la segunda temporada de la serie de Guillermo Coppola (Foto: Movilpress).

Fernanda Callejón en la presentación de la segunda temporada de la serie de Guillermo Coppola (Foto: Movilpress).

Juan Minujín en la presentación de la segunda temporada de la serie de Guillermo Coppola (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.