Antonela Roccuzzo compartió con sus seguidores parte de su exigente rutina de entrenamiento. La esposa de Lionel Messi publicó un video en en el que mostró algunos de los ejercicios que realiza en el gimnasio para trabajar distintos grupos musculares y mantenerse en forma.

Durante la sesión, Antonela realizó ejercicios de fuerza enfocados en el tren inferior y el abdomen, con máquinas de gimnasio y la asistencia de una entrenadora. Entre los movimientos que se pudieron ver, se destacó el hip thrust, un ejercicio que trabaja principalmente los glúteos. Además, hizo abdominales en banco declinado y distintos movimientos para fortalecer el core, la zona muscular que ayuda a estabilizar el cuerpo y mantener una buena postura.

Una vez finalizado el entrenamiento, grabó un video frente al espejo y escribió una breve frase que resumió su jornada de actividad física: “Se logró”. De esta manera, compartió con sus seguidores parte de su esfuerzo diario y dejó en evidencia su compromiso con el entrenamiento.

La exigente rutina de entrenamiento que mostró Antonela Roccuzzo (Video: Instagram @antonelaroccuzzo)

ANTONELA ROCCUZZO, UN ÍCONO DE LA MODA

Semanas atrás, Antonela Roccuzzo volvió a captar todas las miradas en las redes sociales con un look que no pasó desapercibido. La esposa de Lionel Messi posó con un elegante vestido verde oliva, que se destacó por su diseño sofisticado y un mega escote en la espalda que se robó todo el protagonismo.

(Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Junto a las fotografías, Antonela acompañó el posteo con un mensaje en el que hizo referencia a algunas de sus prendas favoritas. “Vuelvo a abrir mi armario. Algunas de mis prendas favoritas de mi colección en Miami. Ojalá las disfruten tanto como las disfruté yo”, escribió en Instagram.