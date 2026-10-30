Cuando parecía que Rodrigo Lussich se iba a quedar con las manos vacías luego de blanquear que quería dejar de hacer dupla con Adrián Pallares, la bomba que detonó Mandarina Contenidos modificó los planes de América, y Pampito aclaró el panorama de los socios del espectáculo.

“El canal les dijo en un momento, los dos o ninguno. Estaba furioso Juan Cruz Ávila (CEO de América) con la decisión de que uno se iba a ir. Es cierto que estaba re hablado, pero estaba furioso”, insistió el conductor de Puro Show.

Luego precisó: “El canal los quiere mantener a los dos. Esto es así”.

Es que, a raíz de que el canal perderá a Mariana Fabbiani con DDM, a Yanina Latorre con SQP y a Ángel de Brito con LAM, ya que son de Mandarina, desde América se replegaron y quieren cuidar al resto de sus talentos.

Cómo quedarían Pallares y Lussich en América

“Adrián Pallares tiene una propuesta para ocupar lo que dejaría el próximo año DDM. Le propusieron hacer un magazine de espectáculo con pata política. O sea, lo que quería hacer Lussich se lo terminan proponiendo a Pallares”, detalló Sebastián Perelló Aciar.

Pampito en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Por lo cual, “Lussich se quedaría siendo el único conductor de Intrusos”, completó.

La cuestión debería resolverse el lunes como máximo, ya que el Grupo Octubre, propietario el nueve, “en días empieza a tener injerencia en Mandarina”, cerró Fernanda Iglesias.