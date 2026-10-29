Tras afirmar en La Mañana con Moria que Rodrigo Lussich es “el villano” de la ruptura con Adrián Pallares, María Fernanda Callejón volvió a las andadas y no solo ratificó los dichos sino que ironizó sobre el “divorcio” artístico de la dupla televisiva, asegurando que “ahora van a entender”.

“¡!Qué pena! Es una re dupla”, dijo María Fernanda cuando le consultaron sobre el fin de la dupla, y agregó: “¿Viste cómo son los divorcios del año? Ahora van a entender un montón de cosas, creo”.

María Fernanda Callejón, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares (Fotos: capturas América TV)

Consultada sobre si sigue creyendo que Lussich es “el villano” de la historia, Callejón no dio marcha atrás. “A él le gusta. Es el villano. A él muchas veces le parece que yo soy la villana, bueno, es una opinión. Y aparte él es muy actor, y sabe hacerse el buenito, sabe hacerse el chinwewencha, y también el villano”, afirmó.

Leé más:

Rodrigo Lussich se hartó y confesó por qué decidió separarse de Adrián Pallares

SIN FILTRO, MARÍA FERNANDA CALLEJÓN VOLVIÓ A LA CARGA CONTRA LUSSICH: “DEJALE EL LUGAR A PALLARES”

María Fernanda se puso seria y reconoció que Lussich y Pallares “han laburado mucho juntos” y “se les nota la química, si no, no pueden estar al aire tanto tiempo”. “Acá no hay ningún pobrecito ni ningún maldito. Lo que sí hay son decisiones que tomar, y las decisiones traen consecuencias, sobre todo en los divorcios”, analizó.

“Lo que sí espero es que nadie salga lastimado de acá. No hay hijos (…) en este matrimonio televisivo, pero sí considero que son situaciones distintas: la que quiere encarar Lussich, y las decisiones que tiene que seguir tomando Pallares, que es un padre de familia”, dijo Callejón, antes de instar a Lussich a dar un paso al costado de Intrusos.

María Fernanda Callejón, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares (Fotos: capturas América TV)

“No digo que no tenga una familia Lussich, que también tiene sus cosas, pero él dice que tiene ‘vastos e infinitos recursos para estar en cualquier lugar de la televisión’, así que ¿qué problema te haces, mi amor? Dejále el lugar a Pallares, Lussich. Dale, que se lo merece además Pallares”, le aconsejó.

Además, Callejón reiteró que considera que Pallares es el indicado para seguir al frente de Intrusos. “Esto corre a mi criterio, Adrián. No te estoy ni victimizando ni nada. Te adoro, te conozco de toda la vida. Me parece que sos un número uno y te mereces conducir Intrusos o cualquier otro programa de espectáculos”, cerró la actriz.

Leé más:

Jorge Rial descartó a Luis Ventura y Carlos Monti para Intrusos: mandó a uno a jubilarse y cuestionó si el otro sigue vivo

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.