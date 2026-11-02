Daniela Celis vivió una situación que la dejó completamente aterrada en su casa. La ex Gran Hermano contó que sus hijas gemelas, Laia y Aimé, comenzaron a hablar de un supuesto amigo imaginario llamado “Yoyi”. Ante la insistencia de las nenas y algunos detalles que le llamaron la atención, decidió realizar una limpieza energética en el hogar.

Todo comenzó cuando las pequeñas empezaron a mencionar a este misterioso personaje. Al principio, Daniela pensó que se trataba de algún peluche o de sus muñecos, pero después las nenas le dieron una descripción que la inquietó. “Mis hijas me están diciendo que tienen un amigo. Pensé que era un peluche o sus bebotes, hasta que me mencionaron que estaba atrás de la puerta y empecé a grabar”, contó en sus historias de Instagram.

Daniela Celis (Foto: Instagram @danielacelis01)

Sorprendida por lo que estaba sucediendo, la influencer decidió consultarles a sus seguidores qué podía significar aquella situación. “Mamis, necesito consejos, ¿es amigo invisible o algo más?”, preguntó, mientras compartía el episodio que estaba viviendo con sus hijas.

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EL AMIGO IMAGINARIO DE LAS HIJAS DE DANIELA CELIS

En uno de los videos que publicó, una de las gemelas explicó que Yoyi era bueno y que incluso les llevaba regalos para las tres. Sin embargo, lejos de olvidarse del asunto, las nenas continuaron hablando de él y la preocupación de Daniela fue creciendo. “Chicos, es un fantasma de acá a la China”, escribió, dejando en evidencia el temor que le provocaba el relato.

Frente a esa situación, Celis decidió convocar a una persona para realizar una limpieza energética en su casa. Lo más llamativo llegó después del ritual: según contó, sus hijas aseguraron que Yoyi se había ido el lunes siguiente. “Yoyi en casa ‘se fue’ el lunes cuando hicieron una limpieza energética”, respondió la influencer cuando le consultaron por el tema.

Los posteos de Daniela Celis sobre "Yoyi" (Foto: Instagram @danielacelis01)

Sin embargo, el suplicio de Daniela no terminó con la limpieza. Este lunes, escribió en sus historias de Instagram una actualización: “Pensé que hoy se levantaban y no se iban a acordar, pero mientras les estaba haciendo el desayuno, la escucho a Laia decir que estaba dibujando a ‘Yoyi’. Entonces la filmé…”.

Un seguidor le hizo notar que “Yoyi” apareció dos domingos seguidos a la misma hora, y entonces la influencer respondió: “Yoyi en casa ‘se fue’ el lunes cuando hicieron una limpieza energética. Por eso me llama la atención que las nenas digan que quieren ir a su casa (Me da miedo)”, reconoció.

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