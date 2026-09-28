Daniela Celis rompió el silencio sobre la denuncia por presunto abuso sexual que recibió Thiago Medina, su expareja y padre de sus hijas, Laia y Aimé. A dos meses de que el caso tomara estado público, la influencer respondió a las preguntas de sus seguidores y dejó en claro cuál es su postura frente a la situación.

La denuncia fue presentada por Iara Agustina Ledesma, una joven que aseguró tener un vínculo de parentesco con Thiago. Según su relato, el presunto episodio habría ocurrido cuando ella era menor de edad y Thiago tenía 17 años. El joven negó categóricamente los hechos y manifestó que se puso a disposición de la Justicia.

Hasta ahora, Daniela había elegido mantenerse al margen de la polémica. Sin embargo, después de que la denunciante volviera a declarar sobre el caso, Celis decidió responder públicamente: “Con respecto a todo lo que está pasando, los estoy leyendo y no voy a fingir demencia, pero tampoco voy a decir mucho. Sólo quiero decir que, para mí, los tiempos de Dios son perfectos”, comenzó diciendo Daniela en un video que compartió en sus historias de Instagram.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@danielacelis01)

Luego, la influencer puso el foco en un aspecto puntual del relato de la denunciante: el supuesto parentesco con Thiago: “Me llamó la atención que diga que ellos son primos porque no lo son, no tienen vínculo de sangre, ni apellido. Yo no la conozco, mis nenas no la conocen”, aseguró.

Celis incluso contó cómo son las reuniones familiares que organiza y utilizó ese dato para explicar por qué le resultó llamativo que la joven se refiriera a Thiago como su primo: “Yo hago eventos familiares para cien personas para invitar a los primos, los primos segundos y ella nunca fue a ningún evento porque no es parte de la familia”, afirmó.

La expareja de Thiago también se refirió a una declaración que la denunciante había realizado en LAM, donde explicó que una de sus motivaciones para hablar del caso: “Dijo que lo hacía por mis hijas... si lo hacés, hacelo por vos”, expresó, visiblemente incómoda.

Foto: Instagram (@thi4go_km)

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SE SUPO POR QUÉ DANIELA CELIS NO HABLA DE LA DENUNCIA CONTRA THIAGO MEDINA POR ABUSO

La denuncia contra Thiago Medina por abuso (radicada por su prima Lara Agustina Ledesma) volvió a estar en el centro de la escena y, en medio de la repercusión que generó el caso, en LAM analizaron el llamativo silencio de Daniela Celis, expareja del jven y madre de sus dos hijas Aimé y Laia.

Durante el programa de América, los panelistas se preguntaron qué piensa Daniela sobre la situación y por qué, pese a haber sido consultada en distintas oportunidades, decidió no hablar públicamente sobre la denuncia: “Ella no habla”, comentaron al aire.

En ese contexto, Fefe Bongiorno planteó que el motivo estaría directamente relacionado con las dos hijas que tiene en común con Thiago: “Yo creo que Dani no habla del tema porque tienen dos hijas y es un tema”, sostuvo.

Foto: Instagram (@danielacelis01)

“A Dani se le ha querido consultar, pero ya es categórica con la respuesta”, explicaron. Y cerraron, contundente: “Ella elige no hablar”.