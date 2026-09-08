A pocas semanas de haber sido denunciado por abuso sexual por parte de su prima, Thiago Medina busca nuevos caminos laborales y apuesta por reinventarse lejos de la televisión. El ex participante de Gran Hermano volvió a mostrar una faceta diferente de su vida y contó cuál es el trabajo que comenzó a realizar para generar ingresos.

A través de sus historias de Instagram, Thiago publicó hace unos días un breve video en el que se lo puede ver con la mochila de una reconocida aplicación de delivery, preparado para salir a repartir pedidos. “La situación de ser influencer está para atrás”, admitió el influencer, entre risas.

Luego, con un tono distendido, explicó que había comenzado a trabajar como repartidor. “Estamos yendo a hacer delivery, gente. Así que ya saben, cualquier cosa, si necesitan un pedido, manden mensajito acá”, dijo Thiago que finalmente agrego: “¡Hay que laburar! Los quiero”.

Thiago Medina empezó a trabajar como delivery (Video: Instagram @thi4go_km)

LOS EMPRENDIMIENTOS DE THIAGO MEDINA

El delivery no es la primera alternativa que Thiago Medina encontró para generar ingresos y alejarse de la exposición televisiva. En junio, durante el furor que generó el Mundial 2026, también decidió incursionar en un negocio relacionado con uno de los clásicos de cada Copa del Mundo: los álbumes y las figuritas.

Thiago Medina empezó a trabajar como delivery (Foto: Instagram @thi4go_km)

El ex Gran Hermano creó su propia marca para importar y comercializar álbumes originales, figuritas y otros productos. En uno de los videos que compartió en sus redes, mostró parte del proceso y contó: “Me voy a entregar un par de álbumes que estoy vendiendo, álbumes, figuritas y todas esas cosas”.

En otro de los registros publicados en mayo, incluso se mostró realizando una entrega personalmente. “Acá tenemos dos pedidos. Él me encargó acá veinte, así que ahí está viniendo. Pero tenemos todos”, explicó mientras esperaba al comprador en un punto acordado previamente. Cuando el cliente llegó, destacó justamente la posibilidad de recibir el pedido directamente de Thiago: “Lo vi ahí por Instagram y bien ahí que lo entregás vos, hermano. Más confianza todavía”.