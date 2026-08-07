En las últimas horas, la Justicia imputó formalmente a Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, por el delito de abuso sexual con acceso carnal. La denuncia fue presentada por su prima, Lara Agustina Ledesma, quien actualmente tiene 19 años y asegura que el hecho ocurrió cuando tenía 12.

La noticia se conoció en el programa El Diario de Mariana, donde Santiago Riva Roy mostró el documento judicial y detalló que la imputación se formalizó hoy: “Hace una semana, Tiago Medina fue acusado mediáticamente por abuso sexual por su prima. Ahora me confirman que fue imputado formalmente”, explicó el periodista.

Según relató Riva Roy, la víctima pudo contarle lo sucedido a su familia recién a los 15 años. El hecho, que habría ocurrido hace siete años, se investiga ahora con el testimonio de la joven y de sus familiares, quienes podrían aportar detalles sobre lo que supieron en su momento.

Thiago Medina fue imputado por abuso sexual (Foto: captura de América).

El abogado de la denunciante confirmó que la causa avanza y que la Justicia ordenó pericias psicológicas tanto para la víctima como para el acusado. “Es una investigación compleja porque pasaron muchos años y se va a contar con la prueba de los testimonios familiares y la pericia psicológica”, detalló el periodista en el programa.

LA DEFENSA DE THIAGO MEDINA Y EL CONTEXTO JUDICIAL

Tras la denuncia, Thiago Medina se defendió públicamente y negó los hechos: “Niego de manera categórica los hechos que se me atribuyen. El tema ya se encuentra en manos de mi abogado y me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz”, sostuvo el ex Gran Hermano en sus redes sociales.

El comunicado de Thiago Medina en Instagram tras ser denunciado por abuso sexual.

El expediente judicial califica el hecho como abuso sexual con acceso carnal, una figura grave dentro del Código Penal. La investigación continuará con la toma de testimonios y la realización de pericias psicológicas para ambas partes.

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