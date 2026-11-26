Game Over: No va más, un musical juvenil que aborda el avance de la ludopatía y las apuestas online entre los adolescentes, recibió este miércoles 25 de noviembre la bendición del papa León XIV. La obra, escrita y dirigida por Chacho Garabal, llegará a los escenarios porteños durante la segunda quincena de enero de 2027 y ya abrió la convocatoria para seleccionar a los artistas que formarán parte de su elenco.

La presentación ante el Sumo Pontífice se produjo en un momento en el que el debate sobre la regulación de las apuestas digitales vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública argentina. Mientras en el Senado se busca avanzar con un proyecto de ley que apunta a prohibir la publicidad, promoción y patrocinio de las apuestas online, la productora Galaxias Creativas desarrolla este espectáculo que pone el foco en los mecanismos que pueden convertir una aparente diversión en una adicción.

La historia transcurre en un futuro distópico dominado por la inteligencia artificial y la tecnología sin límites. Su protagonista es Edmond, un adolescente que ingresa al universo de las apuestas virtuales atraído por la promesa de conseguir dinero fácil. Sin embargo, lo que comienza como una oportunidad termina convirtiéndose en una trama de engaños, deudas, traiciones y manipulación de identidades. En ese escenario, la amistad, los vínculos y la búsqueda de justicia serán fundamentales para enfrentar las consecuencias de sus decisiones.

Leé más:

El Flaco Pailos llega a Buenos Aires y prepara su temporada número 30 en Villa Carlos Paz

UN MUSICAL INSPIRADO EN EL CONDE DE MONTECRISTO PARA HABLAR DE LAS APUESTAS ONLINE

Game Over: No va más está inspirado libremente en El conde de Montecristo, el clásico de Alexandre Dumas, y recupera algunos de sus conflictos vinculados con la venganza y la posibilidad de reparar el daño, trasladándolos a un universo atravesado por las redes sociales, las aplicaciones digitales y la tecnología.

La puesta tendrá una estética futurista diseñada íntegramente por Tadeo Jones, artista y escenógrafo con más de 15 años de trayectoria, que participó en producciones teatrales como “Alicia en Frikiland”, “Come From Away” y “El curioso incidente del perro a medianoche”. La intención es construir un mundo visual que acompañe la historia y represente los peligros de un entorno digital sin límites.

Para abordar la ludopatía juvenil con responsabilidad y rigor, el proyecto cuenta con el asesoramiento de un equipo interdisciplinario integrado por Chacho Garabal, licenciado en Psicología y Logoterapia Creativa; el doctor Jonas Detinis, médico; y el doctor Claudio García Pintos, doctor en Psicología Summa Cum Laude.

GAME OVER: NO VA MÁS ABRIÓ LA CONVOCATORIA PARA AUDICIONAR

En paralelo con la preparación del espectáculo, Galaxias Creativas anunció que ya están abiertas las inscripciones para las audiciones destinadas a seleccionar a los artistas que integrarán el elenco. La búsqueda está orientada a talentos que puedan desenvolverse en las tres disciplinas que propone el proyecto: actuación, canto y baile.

Los interesados tienen tiempo hasta el 30 de noviembre para anotarse y enviar su material. La inscripción se realiza a través de un formulario online disponible en este enlace.

El equipo creativo está encabezado por Garabal, responsable del libro y la dirección general, junto a Lolo Micucci en la producción musical y Flavia Pereda y Valeria Narváez en las coreografías. El estreno está previsto para la segunda quincena de enero de 2027 en el Auditorio de Belgrano, donde el espectáculo buscará llevar al escenario una problemática que atraviesa cada vez más a las familias.

Leé más:

Soledad Villamil, Florencia Peña y Pilar Gamboa llegan a Mar del Plata con Las Hijas: cuándo se estrena

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.