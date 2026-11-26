La prehistoria vuelve a la pantalla grande con una nueva aventura de una de las franquicias animadas más exitosas del cine. Se presentó el nuevo tráiler y el póster de La Era de Hielo: Mundo de Lava, la sexta película de la saga, que llegará exclusivamente a los cines el 28 de enero de 2027. Esta vez, Manny, Sid, Diego y el resto de la manada deberán enfrentarse a un peligroso territorio lleno de dinosaurios, volcanes y ríos de lava.

El adelanto permite conocer más detalles de esta disparatada expedición por el Mundo Perdido, un lugar hasta ahora inexplorado que pondrá a prueba a los protagonistas. Manny, Sid, Diego, Ellie y Buck volverán a encabezar la aventura, mientras que Scrat, la inolvidable ardilla obsesionada con las bellotas, tendrá nuevos compañeros de travesuras: el Bebé Scrat y el gigantesco Scratsaurio.

La película recupera las voces originales en inglés de sus personajes principales: Ray Romano como Manny, John Leguizamo como Sid, Denis Leary como Diego, Queen Latifah como Ellie y Simon Pegg como Buck. Además, se incorporan nuevas figuras al elenco, entre ellas Ashley Park como Zee, Josh Peck como Eddie, Vincent Tong como Crash, Adam DeVine como Julian, Coco Jones como Morita, Chris Wedge como Scrat, Kari Wahlgren como el Bebé Scrat y Dee Bradley Baker como Scratsaurio.

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LAS NOVEDADES DE LA NUEVA AVENTURA DE LA ERA DE HIELO

Uno de los grandes atractivos de esta entrega será la exploración de nuevos rincones del Mundo Perdido, con escenarios dominados por la actividad volcánica y la presencia de criaturas prehistóricas. El tráiler anticipa una combinación de humor, acción y situaciones disparatadas, con la dinámica de grupo que convirtió a la franquicia en un clásico de la animación familiar.

La Era de Hielo Mundo Lava (Foto: gentileza Disney)

Detrás de esta nueva película está John Donkin, quien se desempeña como director después de trabajar en La Era de Hielo: Las aventuras de Buck. La producción está a cargo de Lori Forte, responsable de varias de las entregas anteriores de la saga, entre ellas La Era de Hielo y La Era de Hielo: Choque de mundos.

Con el regreso de sus personajes más queridos y la incorporación de nuevas voces, La Era de Hielo: Mundo de Lava buscará renovar el universo de la franquicia y conquistar nuevamente a los espectadores. El estreno será exclusivamente en salas de cine el 28 de enero de 2027.

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