El Flaco Pailos se prepara para cerrar el 2026 con una presentación especial en Buenos Aires y comenzar el 2027 con una nueva temporada teatral en Villa Carlos Paz. El humorista cordobés presentará su espectáculo “Solo de humor… más rápido y más gracioso” el jueves 3 de diciembre en Marquee Session Live y estrenará su nuevo unipersonal, “La máquina de hacer chistes”, el 1 de enero en el Teatro Holiday 2.

El Flaco Pailos presenta “Solo de humor… más rápido y más gracioso” en Buenos Aires

A través de una combinación de chistes, historias y personajes, el Flaco Pailos invita al público a realizar un recorrido por diferentes partes del mundo en un espectáculo que promete 90 minutos de humor sin pausas.

Durante la función, el humorista cambia de vestuario en cuestión de segundos frente a los espectadores e interpreta distintos personajes. Además, combina sonidos, música y expresión corporal para recrear cada destino y construir una experiencia llena de situaciones desopilantes.

Cuándo y dónde se presenta el Flaco Pailos en Buenos Aires:

Fecha: jueves 3 de diciembre de 2026.

Lugar: Marquee Session Live.

Dirección: Scalabrini Ortiz 666, Ciudad de Buenos Aires.

Apertura de puertas: 20.30.

Entradas anticipadas: a través de Passline.

“La máquina de hacer chistes”: el nuevo espectáculo del Flaco Pailos en Villa Carlos Paz

El Flaco Pailos celebrará su temporada número 30 en Villa Carlos Paz con el estreno de “La máquina de hacer chistes”, un nuevo unipersonal que combina humor, actualidad y una historia tan disparatada como divertida.

La propuesta imagina una crisis nacional provocada por un virus que ataca el sentido del humor y hace desaparecer todos los chistes de la memoria de las personas. En medio del caos, mientras algunos buscan respuestas en Dios y otros recurren a la magia, el Flaco intentará recuperar la risa de los argentinos con su particular máquina de hacer chistes.

El espectáculo marcará un nuevo capítulo en la trayectoria del humorista cordobés, que volverá a encontrarse con el público durante la temporada teatral de verano.

Cuándo y dónde se estrena “La máquina de hacer chistes”: