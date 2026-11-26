Un lechón para Celeste: el gesto de Jimena Barón (captura de Instagram)

Sin proponérselo, Jimena Barón inició un divertido desafío en Instagram que entusiasmó y contagió a sus seguidores, pero una joven decidió llevarlo a su propio terreno con un pedido bastante más modesto y gastronómico: un lechón para Navidad.

Luego de que la artista aceptara el reto de que su pareja, Matías Palleiro, llegara al millón de seguidores en 24 horas a cambio de que él le comprara una casa con espacio verde para los perritos de Lucy y más animalitos, una joven utilizó el mismo mecanismo, con el humor que caracteriza a su ídola, y no solo alcanzó su objetivo, sino que recibió una inesperada sorpresa.

Quería un lechón para Navidad, copió el desafío de Jimena Barón y la respuesta de la cantante la descolocó (video de Instagram)

UN LECHÓN DE NAVIDAD PARA CELESTE

“Jimena Barón quería una casa en el campo y el marido le dijo que si llegaba a un millón de seguidores se la compraba. Yo quiero un lechón para Navidad, así que si llego a 15 mil seguidores, me lo compro”, dijo Celeste en un video que publicó en su cuenta personal de Instagram, sin imaginar la repercusión que tendría su ocurrencia.

Un lechón para Celeste: el gesto de Jimena Barón (captura de Instagram)

En pocas horas, el clip superó las 1.300.000 reproducciones, cosechó 54 mil likes, más de 1.500 comentarios, 821 reposteos y 5.733 reenvíos. Pero entre tantos usuarios que se sumaron a la divertida propuesta, apareció la propia Jimena Barón, que le dejó un mensaje que terminó de revolucionar todo: “Yo te compro el lechón para Navidad”.

Un lechón para Celeste: el gesto de Jimena Barón (captura de Instagram)

Un lechón para Celeste: el gesto de Jimena Barón (captura de Instagram)

Un lechón para Celeste: el gesto de Jimena Barón (captura de Instagram)

Feliz, sorprendida y todavía sin poder creer lo que estaba pasando, Celeste compartió el mensaje privado que le envió la cantante, en el que le pidió que comprara el lechón y le pasara su alias para que ella se lo regalara.

“Me caigo de culo, ¡y mirá que mi culo es grande, puede llegar a romper el piso!”, expresó, emocionada y agradecida, ante el gesto de Jimena Barón.

Así, lo que empezó como una ocurrencia para conseguir un lechón navideño terminó en una inesperada cadena de favores, con una protagonista que pasó de pedir seguidores a recibir un regalo de su ídola.