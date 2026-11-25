Hace menos de un año, a los pocos meses de la llegada de Arturo, Jimena Barón y su pareja, Matías Palleiro, compraron una casa nueva. Desde entonces estuvieron realizando remodelaciones y arreglos para poder mudarse antes de fin de año. Sin embargo, ahora sueñan con comprar una casa en el campo.

Tras la adopción de Lucy, Jimena descubrió que la perrita estaba preñada y, a los pocos días, llegaron los cinco nuevos cachorritos a su vida. Y, ante la llegada de los nuevos integrantes, la actriz comenzó a soñar con una casa en las afueras.

Lo que empezó siendo una broma fue convirtiéndose poco a poco en una realidad. Este martes por la tarde, Barón subió un video a sus redes sociales donde se la veía viajando en auto con su pareja, yendo a ver casas en las afueras.

El marido de Jimena Barón le dijo que si llega al millón de seguidores le compra la casa de campo (Video: Instagram @jmena)

LA INESPERADA PROMESA QUE HIZO EL MARIDO DE JIMENA BARÓN

Durante el viaje, Jimena Barón grabó un video para contar qué estaba haciendo.“¿Dónde estamos yendo?“, le preguntó la actriz a su pareja. ”A ver una casa en las afueras", respondió Matías Palleiro mientras manejaba.

Entonces, la interrumpió para decir: “Tengo algo para la gente, a ver cuán fiel es tu gente. Si yo llego al millón de seguidores, compro la casa...”. Completamente sorprendida, la actriz terminó el video ahí.

La promesa que hizo el marido de Jimena Barón (Foto: Instagram @jmena)

Minutos más tarde, Jimena recibió un mensaje de una seguidora que decía: “No subestimes el poder de las redes”. Entonces, ella contestó: “Para mi acaba de cometer un GRAN error si piensa que esto es imposible. Q es muy orgulloso así que si lo logramos, lo va a hacer”.

De todas maneras, la actriz dejó en claro cuál es su única intención ahora: “Yo solo quiero mi casa verde para los animalitos así que estoy subidísima a esta viralización”. Actualmente, Matías cuenta con 929.000 seguidores. ¿Cumplirá su promesa?