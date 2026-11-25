A seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, su excustodio y amigo Walter Montero rompió el silencio con Puro Show y lanzó duras críticas contra Rocío Oliva, la última pareja estable del astro. En una entrevista con Nancy Duré, Montero repasó los años junto al Diez, habló de los cambios en su entorno y apuntó directo contra Oliva: “No fue buena influencia”.

Montero recordó que conoció a Maradona cuando cuidaba a sus hijas en eventos y que, tras ganarse la confianza de Diego, pasó a ser parte de su círculo más íntimo. “Diego estaba impecable, decía que estaba mejor que en el 86”, aseguró sobre los primeros años, cuando el Diez estaba en pareja con Verónica Ojeda y aún intentaba recuperar a Claudia Villafañe, a quien definió como “su gran amor”.

Walter Montero, excustodio de Diego Maradona, habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

EL QUIEBRE EN LA VIDA DE DIEGO Y LA LLEGADA DE ROCÍO OLIVA

Según Montero, el vínculo de Maradona con Oliva marcó un antes y un después. “Se pelea con Verónica y después aparece Rocío. Ahí Rocío no fue buena influencia”, sentenció. El excustodio relató que, aunque Diego manifestaba estar enamorado, la relación se volvió tóxica y terminó en discusiones verbales.

“Cuando los amigos, otros jugadores o las hijas querían comunicarse con él, muchas veces me llamaban a mí porque yo tenía el teléfono sin bloquear. Rocío le bloqueaba el teléfono a Diego y a veces pasaba todo un día hasta que nos dábamos cuenta”, reveló Montero. “Diego no entendía por qué no podía recibir llamados. Decía: ‘Yo no bloqueé nada’. Y no entendía el por qué”.

Walter Montero, excustodio de Diego Maradona, habló de Rocío Oliva (Foto: captura de eltrece).

Consultado sobre si Oliva estaba con Maradona por amor, Montero fue tajante: “No, para mí no. Quería tomar un protagonismo que no tenía”. Según el excustodio, Rocío buscaba controlar los tiempos y las actividades de Diego, y cuando quería estar sola, el Diez aprovechaba para jugar al fútbol o recibir amigos.

“Si Rocío quería tener su tiempo, dos o tres horas, Diego se iba a jugar al fútbol o tomaba unos mates con alguien que hacía mucho que no veía. ¿Qué hacía ella después? No sabemos”, deslizó el excustodio del astro argentino.

EL ENTORNO, LOS INTERESES Y LOS CAMBIOS TRAS LAS LLEGADA DE MATÍAS MORLA

Walter Montera también se refirió al entorno que rodeó a Maradona en sus últimos años. “Matías Morla apareció en 2014, en el Mundial de Brasil. Con él entró su cuñado Maximiliano Pomargo, la hermana Vanessa y Alejo, un amigo de Diego”, detalló.

Sobre Alejo, Montero fue contundente: “Nunca me cerró. No confiaba en él. Más allá de que Diego lo habilitaba, no entendía qué hacía ahí”. Y agregó: “Creo que todo este grupo quería sacarle provecho. De hecho, le sacaron provecho”.

Diego Maradona y Matías Morla. (Foto: Instagram)

Por último, Montero dejó una frase dirigida a Rocío Oliva: “Fijate de qué trabaja Rocío, qué tiene. Cómo generó todo lo que tiene, lo mucho o lo poco”.

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