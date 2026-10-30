Dalma Maradona con su tío Lalo y su primo Coty. Foto: Movilpress

En una fecha cargada de emoción para la familia, Dalma Maradona participó de una transmisión especial de Dona Stream, el proyecto de streaming impulsado por su tío Lalo y su primo Jorge Raúl “Coty”, para homenajear a Diego Armando Maradona en el día en que hubiera cumplido 66 años.

La actriz fue una de las invitadas de la emisión especial y compartió distintos momentos junto a su tío y su primo.

También participaron los periodistas Martín Souto y Daniel Arcucci, en una charla que tuvo como eje la figura del Diez y los recuerdos familiares.

Lalo, Coty y Dalma Maradona con los periodistas Martín Souto y Daniel Arcucci. Foto: Movilpress Por: MOVILPRESS

Coty y Dalma Maradona. Foto: Movilpress

Lalo, Coty y Dalma Maradona. Foto: Movilpress

Lalo Maradona. Foto: Movilpress

El homenaje a Diego Maradona. Foto: Movilpress Por: MOVILPRESS

Qué es Dona Stream, el proyecto de streaming de la familia Maradona

Dona Stream es un canal de streaming creado por Lalo Maradona y su hijo, Jorge Raúl “Coty” Maradona, con el objetivo de contar la historia del clan Maradona en primera persona y recuperar anécdotas, vivencias y momentos íntimos de la familia.

Las transmisiones se realizan a través del canal oficial de Dona Stream en YouTube y en conjunto con Diucko TV.