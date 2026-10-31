Renata, la hija de Florencia Raggi y Nicolás Repetto, cumplió 28 años y su madre no dejó pasar la oportunidad de homenajearla en sus redes sociales. Por este motivo, compartió un inédito álbum familiar y le dedicó sentidas palabras.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una serie de fotografías que van desde el nacimiento de Renata hasta instantáneas recientes, en las que se la ve ya adulta, de viaje y en distintos momentos de su vida personal.

Además de dulces postales junto a sus padres, Renata también aparece en las fotos junto a su hermano menor, Francisco Repetto, y también junto a Juana, la hija de Nicolás y Reina Reech, con quien tiene una excelente relación.

(Foto: Instagram @florraggi)

EL DULCE MENSAJE DE FLORENCIA RAGGI A SU HIJA RENATA

“Te celebro cada día pero hoy aún más, Renata Repetto”, escribió Florencia Raggi en el inicio del mensaje que le dedicó a su hija Renata por su cumpleaños.

(Foto: Instagram @florraggi)

Luego, la esposa de Nicolás Repetto agregó: “Felices 28!!!! Negra hermosa del amor. La vida con vos es mucho MUCHO mejor. TE ADMIRO TODA. TE AMO”.

(Foto: Instagram @florraggi)

(Foto: Instagram @florraggi)

(Foto: Instagram @florraggi)

(Foto: Instagram @florraggi)

(Foto: Instagram @florraggi)

(Foto: Instagram @florraggi)