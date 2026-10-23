Florencia Raggi sorprendió al revelar detalles desconocidos de su relación con Nicolás Repetto, con quien comparte su vida desde hace 31 años. Durante una entrevista con Mario Pergolini en Otro día perdido, la actriz recordó los primeros meses del romance, la decisión de mudarse a Uruguay y las dudas que tenía sobre el futuro de la pareja.

Aunque actualmente mantienen uno de los vínculos más duraderos del espectáculo argentino, Raggi reconoció que al principio no estaba convencida de que la historia pudiera prosperar. “Yo siempre fui Susanita, quería un matrimonio largo. Me parecía que con Nico no iba a funcionar”, confesó entre risas.

La declaración provocó una inmediata reacción de Mario Pergolini, quien aprovechó la oportunidad para bromear sobre el pasado sentimental del conductor. “Todos pensamos lo mismo, quedate tranquila”, respondió.

FLORENCIA RAGGI CONTÓ POR QUÉ DUDABA DE SU FUTURO CON NICOLÁS REPETTO

Durante la conversación, la actriz explicó que las diferencias de edad y las experiencias sentimentales previas de Repetto le generaban cierta incertidumbre cuando comenzaron a salir.

“Yo era chiquita, él era grande, famoso y tenía otros hijos y dos exmujeres”, recordó sobre aquella etapa.

Sin embargo, el enamoramiento fue más fuerte que sus temores y, cuando llevaban poco tiempo de relación, decidió acompañarlo a Uruguay, donde el conductor atravesaba un período de cambios profesionales.

“Yo estaba perdidamente enamorada. Estábamos solos. Me fui sola”, aseguró, dejando en claro que la mudanza fue una decisión personal.

Raggi también contó que su pareja suele recordar aquel momento de una manera particular. “Cada vez que Nico cuenta cómo me fui con él, siente que me raptó. Lo dice repetidas veces y con ese tono”, comentó divertida.

Nicolás Repetto y Florencia Raggi. Foto: prensa

En ese entonces, la actriz estaba dejando atrás su carrera como modelo, una actividad que había comenzado a los 15 años, para dedicarse de lleno a la actuación.

“Justo se daba esta época en la que quería dejar de trabajar como modelo y estaba estudiando para ser actriz. Así que me vino bien”, explicó.

De todas maneras, reconoció que instalarse en otro país no fue tan sencillo como imaginaba y que llegó a considerar la posibilidad de regresar a Buenos Aires. “Sí pasó que en un momento yo quise volver”, admitió.

FLORENCIA RAGGI DESMINTIÓ LOS RUMORES DE CRISIS CON NICOLÁS REPETTO

En otro momento de la entrevista, Florencia Raggi se refirió a las versiones que circularon recientemente sobre una supuesta separación de Nicolás Repetto y negó que estén atravesando una crisis matrimonial.

La actriz cuestionó especialmente la difusión de noticias que recuperan declaraciones antiguas para instalar rumores sobre su presente sentimental.

“Reflotaron cosas ahora que no tienen nada que ver. Si hacés click en la nota ves que no dicen nada”, manifestó.

Nicolás Repetto y Florencia Raggi. Fotos: RS Fotos

Lejos de alimentar las especulaciones, Raggi destacó la solidez del vínculo que construyeron a lo largo de más de tres décadas. “Ahora vamos 31 años”, expresó con orgullo.