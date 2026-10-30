En una fecha cargada de emoción y recuerdos, Dalma Maradona habló con la prensa en el día que Diego Maradona cumpliría años y dejó varias declaraciones que no pasaron inadvertidas. En medio del conflicto familiar que también involucra a su hermana Jana, la actriz respondió algunas preguntas, puso límites a otras y terminó pronunciando una frase que llamó especialmente la atención.

Las declaraciones se pudieron ver en el programa Primicias Ya, donde quedó registrado el breve intercambio que Dalma mantuvo con los cronistas. Desde el comienzo, la hija mayor del Diez dejó en claro que tenía poco tiempo y una prioridad: llegar al acto escolar de su hija.

Consultada sobre cuál había sido el mejor cumpleaños que había compartido con Diego, Dalma no dudó: “Todos, porque era una persona que le gustaba mucho festejar tanto sus cumpleaños como los nuestros”, comenzó diciendo.

Foto: Captura (América)

Y profundizó sobre esa característica tan especial del exfutbolista: “Se armaba un cumpleaños espectacular, porque le gustaba mucho bailar, cantar y todo lo que tiene que ver con festejar. Entonces, para mí siempre con él estaba bueno festejar”.

Al hablar de cómo estaba viviendo la fecha, Dalma se mostró mucho más reflexiva y reconoció que se trata de una jornada dura desde la muerte de su papá: “Es un día difícil, porque la verdad que hace seis años es un día muy complicado, pero trato de agarrarme de estas cosas que vienen desde el amor absoluto”, expresó.

También explicó por qué decidió no aceptar todas las invitaciones que recibió para hablar públicamente sobre Diego en esta fecha especial: “Me han llamado de un montón de lugares para ir hoy y hablar. No lo hago porque para mí es como un día muy sensible, no es por ni una cosa ni de la otra, sino porque trato de preservarme y de tratar de pasarlo lo mejor que pueda dentro de las posibilidades”.

Foto: Instagram (@dalmaradona)

Uno de los momentos más significativos llegó cuando le preguntaron si creía que, en algún momento, la familia Maradona volvería a estar unida. Ante la consulta, Dalma respondió brevemente: “Si imagino a lo que vas (su conflicto con Jana), no”, remarcó, sin dudarlo.

“¿Las marcas dividieron a la familia, Dalma?”, le preguntó Rafa Juli, sin rodeos. Y Dalma, cerró, contundente: “No, las marcas no, el juicio”.

Dalma Maradona

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EL DESCONSOLADO LLANTO DE DALMA MARADONA TRAS LOS ALEGATOS EN EL JUICIO POR LA MUERTE DE DIEGO

Dalma Maradona atraviesa días de enorme sensibilidad en medio del juicio por la muerte de Diego Maradona. Tras culminar la etapa de alegatos, la hija del Diez habló con TN, se mostró profundamente conmovida y dejó una de las declaraciones más dolorosas de la jornada al expresar cuánto extraña a su papá.

“Estoy muy sensible”, reconoció Dalma cuando le preguntaron qué recuerdos se le venían a la cabeza al pensar en Diego. Y, con la voz atravesada por la emoción, expresó: “Extraño todo. Más que nada lo extraño a él”.

En ese momento, la hija del astro dejó en claro que, más allá del proceso judicial y de la búsqueda de justicia, hay una ausencia que nada puede reparar: “Tengo muchos recuerdos y muchas cosas a las que acudo todo el tiempo. Pero yo necesito abrazarlo”, confesó, en uno de los pasajes más conmovedores de la entrevista.

Foto: Captura (TN)

Durante la charla con TN, Dalma también contó cómo vive ese dolor junto a su hermana Gianinna, con quien comparte recuerdos y la necesidad de mantener presente a su padre: “La verdad es que cuando hablo con Gianinna nos pasa eso cuando nos llamamos o nos mandamos una foto que tenemos en común con él”, relató.

Sin embargo, enseguida remarcó aquello que ninguna imagen puede reemplazar: “Pero decimos: ‘Che, pero igual abrazarlo, hablar con él, nos falta, por supuesto’”.

Sus palabras llegaron después de meses de audiencias, testimonios y revelaciones en el juicio que busca determinar las responsabilidades por la muerte del exfutbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 y cuyo veredicto se conocerá el próximo 22 de diciembre a las 12 horas.

Diego Maradona (Foto: redes sociales).

“Yo ayer recapitulando me acordé que en un momento quisieron cambiar la causa para que las culpables seamos Gianinna y yo”, afirmó. Y agregó, con firmeza: “Pero, por supuesto, que eso no prosperó porque no había de dónde agarrarse para eso”.

La hija del Diez sostuvo que, aunque esa hipótesis no prosperó, no olvida lo que ocurrió durante el proceso: “No nos olvidamos que nosotros en un momento para ellos teníamos que ser las culpables, después no lo pudieron demostrar, pero nosotros sí”, manifestó.

Gianinna y Diego Maradona. Crédito: Instagram

“Entiendo que es un trabajo muy difícil el que tienen ellos ahora, mucha presión. El mundo mirándolos y esperando que ellos decidan”, expresó. En ese sentido, dejó en claro cuál es su postura frente al desenlace judicial: “Yo pido justicia para mi papá, del otro lado dirán que quieren estar absueltos. Pero bueno, la verdad es que ellos decidirán. Y yo confío mucho”.

Dalma Maradona: “Yo pido justicia para mi papá, del otro lado dirán que quieren estar absueltos. Pero bueno, la verdad es que ellos decidirán. Y yo confío mucho”.

La posibilidad de que el veredicto se conozca este año también fue recibida con alivio por Dalma: “Gracias a Dios, es este año. Yo lo celebro muchísimo”, aseguró. Y cerró, a flor de piel: “Fueron jornadas muy largas, pero también con mucho material. Hay muchos audios, muchas cosas que se dijeron”.