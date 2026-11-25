El DJ y productor español desembarcará el próximo 28 de noviembre en Mandarine Park con un show especial All Night Long.

El DJ y productor español viene trabajando desde hace meses en esta iniciativa, que propone conectar su música con las expresiones culturales de cada ciudad. A partir de esa idea, Wade recorrió distintos puntos de Buenos Aires para conocer las historias, el talento y las formas de expresión de diferentes colectivos artísticos.

En esta primera experiencia participaron cinco grupos de baile: Popping Project, de Almagro; Rankea, de Vicente López; Blue Star Family, de Morón; The Dancer Crew, de La Boca; y Dream Once, de Monserrat. Todos ellos se sumaron al desarrollo de “In The Hood”, aportando su identidad y estilo a una propuesta que busca poner en primer plano a los artistas de cada comunidad.

Wade recorrió distintos puntos de Buenos Aires para conocer las historias, el talento y las formas de expresión de diferentes colectivos artísticos.

“In The Hood nace de las ganas de crear algo que vaya más allá de la música, donde la cultura, el baile y la identidad de cada ciudad tengan su propio protagonismo”, explicó Wade sobre el espíritu del proyecto.

Para los colectivos participantes, la iniciativa también representa una oportunidad de mostrar su trabajo ante nuevos públicos. Es el caso de Rankea, compañía de baile de Vicente López que cuenta con más de ocho años de trayectoria y que forma parte de esta experiencia junto a otros cuatro grupos.

El resultado de estos meses de trabajo tendrá su estreno mundial el 28 de noviembre en Mandarine Park. Allí, Wade ofrecerá un set All Night Long acompañado por una producción audiovisual especialmente diseñada para el recorrido musical. Además, los grupos artísticos que participaron del proyecto serán parte de la presentación, llevando al escenario el trabajo y la identidad cultural que construyeron durante esta experiencia.

Con Buenos Aires como primera escala, “In The Hood” proyecta convertirse en una propuesta internacional que recorrerá distintas ciudades del mundo, incorporando en cada destino elementos de su cultura local y generando nuevas conexiones entre la música electrónica y las comunidades.

Una iniciativa que busca demostrar que detrás de cada escena musical también hay historias, identidades y talentos que merecen ocupar un lugar protagónico.