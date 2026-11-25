Attaque 77 presenta sus Sesiones Pandémicas y anuncia dos fecha en el Teatro Broadway

Attaque 77 prepara un festejo especial por sus cuatro décadas de historia. La emblemática banda del punk rock argentino confirmó su regreso al Movistar Arena de Buenos Aires con un recital previsto para el viernes 23 de abril de 2027, en el marco de una celebración que también tendrá una escala internacional.

Pero el anuncio llegó con una particularidad que llamó la atención: todas las entradas tendrán un precio único de $77.000, independientemente del sector elegido. La decisión funciona como un guiño al nombre del grupo y a su historia.

El recital reunirá a Mariano Martínez, Luciano Scaglione y Leonardo De Cecco, quienes repasarán las canciones que marcaron distintas generaciones y construyeron la identidad de una de las bandas más influyentes del rock nacional.

Las entradas estarán disponibles desde el martes 1 de diciembre de 2026, a las 13, exclusivamente a través de la página oficial del Movistar Arena.

Foto: prensa A77aque

Attaque 77 en el Movistar Arena: cuándo salen las entradas y cuánto cuestan

El show aniversario tendrá lugar el viernes 23 de abril de 2027 en el Movistar Arena, ubicado en Humboldt 450, en la Ciudad de Buenos Aires.

Una de las particularidades de esta presentación será el valor de las localidades: la banda decidió establecer un único precio de $77.000 para todos los sectores del estadio.

Estos son los datos del recital:

Artista: Attaque 77.

Motivo: celebración de sus 40 años de trayectoria.

Fecha: viernes 23 de abril de 2027.

Lugar: Movistar Arena, Buenos Aires.

Precio de las entradas: $77.000 para todos los sectores.

Inicio de la venta: martes 1 de diciembre de 2026, a las 13.

Plataforma oficial: Movistar Arena.

La propuesta busca convertir el número que identifica a la banda en un símbolo de encuentro con sus seguidores durante el aniversario.

Por qué Attaque 77 eligió un precio único de $77.000 para sus entradas

La decisión de establecer un mismo valor para todas las ubicaciones es uno de los detalles más llamativos del anuncio.

En lugar de diferenciar los precios según la ubicación dentro del estadio, Attaque 77 eligió que todos los sectores tengan un costo de $77.000.

El número no fue elegido al azar: representa un guiño a la identidad de la banda y a su propio nombre, que se convirtió en una marca reconocible dentro de la historia del punk rock argentino.

De esta manera, el grupo propone que el festejo de sus cuatro décadas tenga también un gesto simbólico hacia el público que acompañó su recorrido.

Los 40 años de Attaque 77: las canciones que marcaron al rock argentino

A lo largo de cuatro décadas, Attaque 77 logró trascender las fronteras del punk rock para convertirse en una referencia de la música popular argentina.

Uno de los momentos fundamentales de su carrera llegó con El Cielo Puede Esperar (1990), el álbum que impulsó a “Hacelo por mí” a los primeros puestos de los rankings y amplió considerablemente su llegada al público.

Luego llegaron otros trabajos destacados, como Ángeles Caídos, Amén! y Antihumano, con canciones que se transformaron en clásicos de su repertorio.

Entre sus temas más reconocidos se encuentran:

“Hacelo por mí”.

“Arrancacorazones”.

“Espadas y Serpientes”.

“No me arrepiento de este amor”.

“Western”.

“Beatle”.

“El cielo puede esperar”.

“Donde las águilas se atreven”.

Con discos de oro y platino y presentaciones en distintos países de Latinoamérica, Estados Unidos y España, la banda construyó una trayectoria que combina la crudeza del punk con melodías, historias de barrio y una mirada comprometida sobre la realidad.

Attaque 77 también celebrará sus 40 años en el Festival Vive Latino de México

El aniversario no tendrá como único escenario a Buenos Aires. Hace pocos días se confirmó la participación de Attaque 77 en el Festival Vive Latino, uno de los encuentros musicales más importantes de Iberoamérica, que se realizará en marzo de 2027 en la Ciudad de México.

La presentación tendrá un significado especial para el grupo, que mantiene un vínculo histórico con el público mexicano.

Así, la celebración de las cuatro décadas de trayectoria tendrá una dimensión internacional, con dos acontecimientos destacados en el calendario musical de 2027.

La historia de Attaque 77: cuatro décadas de punk rock y clásicos inolvidables

Formada en Buenos Aires en 1987, Attaque 77 se consolidó como una de las bandas fundamentales del punk rock en español.

Con más de quince discos editados y giras por América y Europa, el grupo consiguió ampliar los límites del género y llegar a distintas generaciones de seguidores.

Su aniversario encuentra a la formación integrada por Mariano Martínez, Luciano Scaglione y Leonardo De Cecco en plena actividad.

Después de publicar Sesiones Pandémicas y Triángulo de Fuerza (2019), su último álbum de estudio, la banda prepara un nuevo capítulo de su historia.

El recital del 23 de abril de 2027 en el Movistar Arena será una oportunidad para reencontrarse con su público y celebrar canciones que, décadas después de su lanzamiento, siguen formando parte de la memoria colectiva del rock argentino.