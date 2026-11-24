La cantante y compositora estadounidense LP confirmó su regreso a la Argentina. Después de tres exitosas visitas al país, la artista se presentará el 26 de febrero de 2027 en el Estadio Obras Sanitarias, en el marco de su gira latinoamericana “All Is Not Lost Tour”.

El espectáculo tendrá un significado especial: LP presentará en vivo las canciones de “Room 12”, su octavo álbum de estudio, y celebrará los diez años de “Lost on You”.

El recital en Buenos Aires será el punto de partida de su recorrido por Latinoamérica, que también incluirá presentaciones en Chile, Perú, Ecuador y Colombia. La gira llega después de un exitoso 2026, en el que la artista realizó más de 70 conciertos con localidades agotadas en Norteamérica, Reino Unido y Europa.

LP en Argentina 2027: fecha, lugar y entradas para el show en Obras

Las entradas se venderán exclusivamente a través de la plataforma oficial CoolCo y habrá dos instancias de compra:

Preventa Banco Macro: jueves 26 de noviembre de 2026, desde las 12.

Beneficio: hasta 9 cuotas sin interés con tarjetas Banco Macro Visa.

Venta general: viernes 27 de noviembre de 2026, desde las 12.

Beneficio: hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa Macro.

Plataforma oficial: CoolCo.

“Room 12”: el nuevo disco que LP presentará en la Argentina

LP atraviesa una etapa de renovación artística con el lanzamiento de “Room 12”, su octavo álbum de estudio. El trabajo está compuesto por once canciones que recorren distintas experiencias personales y exploran temas como el amor, el desamor, la identidad, la memoria y el autodescubrimiento.

El disco llegó acompañado por el single “Don’t Stop” y estuvo precedido por canciones como “Shelly”, “Love Is All I Have”, “Best In Life” y “Mi Corazón”.

El título del álbum hace referencia a las habitaciones de hotel que forman parte de la vida de la cantante durante sus giras y a esos espacios en los que se acumulan recuerdos, emociones y experiencias.

Diez años de “Lost on You”

El regreso de LP también estará atravesado por la celebración de los diez años de “Lost on You”, el álbum que impulsó su reconocimiento internacional.

Con su voz inconfundible, una personalidad artística única y canciones que conquistaron a millones de oyentes, Laura Pergolizzi volverá a encontrarse con sus seguidores argentinos para repasar distintos momentos de su trayectoria y presentar la nueva etapa musical.

La cita será el 26 de febrero de 2027 en el Estadio Obras Sanitarias, en un show que combinará nuevas canciones, grandes éxitos y una década de historia musical.