Víctor Heredia contó que tiene COVID y explicó por qué se alejó de las redes. Crédito: Instagram

Víctor Heredia anunció que está atravesando un cuadro de COVID que, según contó, se contagió apenas terminó su reciente show en Buenos Aires. A través de su cuenta de Instagram, el músico de 79 años se dirigió a sus seguidores con un mensaje breve y cercano: “Queridos. No respondo mucho porque estoy tratando de superar un COVID que me contagié apenas terminado el Ópera”.

La referencia es al Teatro Ópera, donde se presentó el 7 de noviembre con Desde Paso del Rey, el espectáculo con el que repasa sus seis décadas de carrera.

EL VIDEO QUE LO EMOCIONÓ EN PLENA RECUPERACIÓN

Heredia aprovechó la publicación para compartir un momento que lo conmovió. Un amigo le hizo llegar el video de un músico callejero ciego que interpretaba “No me dejes caer”, uno de sus temas, en el subte porteño.

“Me dijo que la vida es poesía pura. Tiene razón. Justo ahora cuando de verdad la necesito”, reflexionó el artista, que sumó también su propia versión de la canción: “Les dejo las dos versiones. La del desconocido y la mía. Los abrazo muy fuerte”.

Crédito: Instagram

EL APOYO DE SUS FANS Y SU PRÓXIMO GRAN COMPROMISO

El posteo se llenó rápidamente de comentarios de seguidores que le enviaron fuerzas y le desearon una pronta recuperación.

Mientras se repone, Heredia ya tiene la mira puesta en su próxima gran cita: el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde subirá al escenario el 24 de enero de 2027.