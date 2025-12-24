El martes por la noche, el estudio de “Buenas noches familia” se llenó de música, emoción y solidaridad. En el último programa del ciclo que conduce Guido Kaczka por Eltrece, un verdadero seleccionado de artistas argentinos se reunió con un objetivo claro: juntar fondos para terminar la Casa de la Música, un espacio pensado para dar cobijo a músicos mayores que atraviesan situaciones difíciles.

Sobre el escenario brillaron figuras como León Gieco, Patricia Sosa, Víctor Heredia, Sandra Mihanovich, Willy de Los Tipitos, Hilda Lizarazu, Lito Vitale y Peteco Carabajal, entre otros. Todos se sumaron a la cruzada solidaria y aportaron su arte para ayudar a quienes más lo necesitan.

LA CASA DE LA MÚSICA, EL OBJETIVO DE LA RECAUUDACIÓN SOLIDARIA DE GUIDO KACZKA EN BUENAS NOCHES FAMILIA

La Casa de la Música es un proyecto que busca ofrecer un hogar a músicos de avanzada edad que, por distintas razones, quedaron en situación de vulnerabilidad. “Estamos contentos de estar acá porque el formato de tu programa es muy importante, porque aparte de hacer un programa que es divertido, ayudás a mucha gente”, destacó León Gieco al aire.

Sandra Mihanovich explicó que el espacio “se está arreglando y estamos acá para que se termine de hacer. Si Dios quiere, se va a terminar para mediados del año que viene. Nos faltan unos pesos, por eso venimos a cantar, para ganar unos pesos”.

Por su parte, Patricia Sosa remarcó la urgencia de la iniciativa: “Es para los músicos en situación de vulnerabilidad. Músicos que se pusieron viejitos o ya no pueden tocar, o se enfermaron, o quedaron en situación de calle. Vimos hace poco a un bandoneonista que estaba tocando, le afanaron el bandoneón y era un señor en situación de calle. Sin trabajo. La casa de la música se hace para abrirle los brazos a tanta gente que lo necesita y que todavía no tenía dónde ir”.

La noche estuvo marcada por la interpretación de grandes clásicos como “Solo le pido a Dios” e “Inconsciente colectivo”, que hicieron vibrar al público y a los televidentes. La respuesta solidaria no tardó en llegar: la gente donó al alias todaviacantamos25 y los artistas lograron recaudar una suma importante para avanzar con la obra.

UNA SELECCIÓN DE MÚSICOS LE DIO A GUIDO KACZKA UNA RECAUDACIÓN SOLIDARIA RÉCORD EN BUENAS NOCHES FAMILIA

El ciclo también fue escenario de momentos profundamente emotivos. A mediados de mes, Verónica y Emma, dos mujeres unidas por el dolor y la esperanza, subieron al escenario para cantar y compartir sus historias. “Ellas dos son dos almas que se encontraron en situaciones muy complicadas”, las presentó Guido Kaczka.

Emma relató: “A Vero la conocí como uno de tantos pacientes que tuve, y lamentablemente su bebito falleció. Recién nacido”. Verónica, visiblemente emocionada, agregó: “Seguimos en contacto. Ella me contuvo. (…) Ahora quiero devolver un poquito de lo que me dio”. Además, contó que la hija de Emma atraviesa un momento delicado de salud y necesita un tratamiento fuera del país.

La presentación de ambas fue tan impactante que el público decidió premiarlas con más de 11 millones de pesos. En medio de lágrimas, Vero le agradeció a Emma: “Mi hija vivió 35 días. Y se fue en mis brazos. Y la tuve viva gracias a vos”.

El último programa de “Buenas noches familia” dejó en claro que la música y la solidaridad pueden ir de la mano para cambiar realidades. Artistas y público se unieron para tenderle una mano a quienes más lo necesitan, en una noche que quedará grabada en la memoria de todos.

