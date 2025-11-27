En el último programa de “Buenas noches Familia”, una historia real y conmovedora se robó todas las miradas. Elías, un joven nacido en Salta, relató cómo conoció a su amiga en una situación que marcó un antes y un después en sus vidas.

Todo comenzó en un tren. Elías la vio pidiendo plata, llorando, mientras la mayoría de los pasajeros evitaba cruzar miradas. “Era invisible para todos, menos para mí”, contó Elías, visiblemente emocionado. Ese día, decidió acercarse, hablarle y ofrecerle un abrazo. Desde entonces, se volvieron inseparables.

Elías logró ayudar a su amiga en Buenas Noches Familia (Foto: eltrece)

Elías llegó al programa de Guido Kaczka acompañado de su amiga, decidido a que el mundo la vea y escuche su historia. “Él trabajando en el tren ve a alguien que está pidiendo y que está sufriendo, y un día se conecta. Al otro día la ve llorando y entonces se hacen amigos”, resumió Guido, conmovido por el relato.

ELÍAS LO DIO TODO PARA AYUDAR A SU AMIGA EN BUENAS NOCHES FAMILIA Y TUVO EL APOYO DEL PÚBLICO

La historia tocó fibras sensibles en el estudio. “Somos tres llorones”, admitió el conductor, mientras el público no pudo contener las lágrimas. “Es difícil porque pienso en esas situaciones, me pongo un segundo en el lugar. No me han tocado, pero ahora que las conozco, me tocan”, agregó Guido, reflejando el sentimiento de muchos.

El premio de la gente fue impresionante (video y fotos: eltrece).

Elías no solo se convirtió en un amigo incondicional, sino que también logró que todos vean a quien antes era ignorada. “Ahora todo el mundo la ve”, celebró el joven salteño, que además le dedicó una canción especial en el programa.

La historia de Elías y su amiga es un recordatorio de la importancia de mirar al otro, tender una mano y no dejar que nadie quede invisible. Su paso por “Buenas noches Familia” dejó una huella imborrable y un mensaje de solidaridad que emocionó a todos.

