La emoción por Lionel Messi trasciende las canchas y también llega a la televisión. En Buenas Noches Familia, un participante de Catamarca se animó a componer e interpretar una canción especial para el capitán de la Selección Argentina, y la repercusión fue tan grande que terminó ganándose 10 millones de pesos.

“Quién sabe, por ahí lo ven Messi o Antonela”, comentó Guido Kaczka con humor antes de la presentación, mientras la pantalla gigante mostraba la imagen del astro argentino.

QUÉ DICE LA CANCIÓN QUE LE DEDICARON A MESSI

Acto seguido, el joven participante comenzó a cantar un tema con tintes folklóricos y futboleros que conmovió a todos: “Nació en Rosario igual que mi bandera, canté el himno con caños y gambetas. Sueña con darnos la máxima alegría, sacar campeón a toda la Argentina”.

La letra, cargada de orgullo nacional, repasó la trayectoria del 10, su paso por España y su rol como esperanza eterna de la selección. Entre estrofas, el público acompañó con aplausos y hasta Guido se mostró sorprendido: “Así es el 10, como es el 10. Qué lindo, vamos todos”.

Crédito: eltrece

El momento fue tan emotivo que el jurado (el público desde su casa) no dudó en premiarlo con una fortuna. Pero el ganador también aprovechó para enviar un saludo a sus abuelos, Orlando, Jogi y Doris, quienes lo apoyaron desde siempre y seguían la transmisión desde Catamarca.

“Les dedico todo esto a ellos, que siempre están conmigo”, dijo el participante, antes de levantar el cheque por 10 millones de pesos, entre lágrimas y la ovación de todo el estudio.