La emoción por Lionel Messi trasciende las canchas y también llega a la televisión. En Buenas Noches Familia, un participante de Catamarca se animó a componer e interpretar una canción especial para el capitán de la Selección Argentina, y la repercusión fue tan grande que terminó ganándose 10 millones de pesos.
“Quién sabe, por ahí lo ven Messi o Antonela”, comentó Guido Kaczka con humor antes de la presentación, mientras la pantalla gigante mostraba la imagen del astro argentino.
QUÉ DICE LA CANCIÓN QUE LE DEDICARON A MESSI
Acto seguido, el joven participante comenzó a cantar un tema con tintes folklóricos y futboleros que conmovió a todos: “Nació en Rosario igual que mi bandera, canté el himno con caños y gambetas. Sueña con darnos la máxima alegría, sacar campeón a toda la Argentina”.
La letra, cargada de orgullo nacional, repasó la trayectoria del 10, su paso por España y su rol como esperanza eterna de la selección. Entre estrofas, el público acompañó con aplausos y hasta Guido se mostró sorprendido: “Así es el 10, como es el 10. Qué lindo, vamos todos”.
El momento fue tan emotivo que el jurado (el público desde su casa) no dudó en premiarlo con una fortuna. Pero el ganador también aprovechó para enviar un saludo a sus abuelos, Orlando, Jogi y Doris, quienes lo apoyaron desde siempre y seguían la transmisión desde Catamarca.
“Les dedico todo esto a ellos, que siempre están conmigo”, dijo el participante, antes de levantar el cheque por 10 millones de pesos, entre lágrimas y la ovación de todo el estudio.