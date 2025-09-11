Antonela Roccuzzo volvió a conquistar las redes sociales, pero esta vez no fue por sus looks ni por sus posteos de Miami. La esposa de Lionel Messi abrió su corazón y le dedicó un mensaje súper especial a Mateo, el hijo del medio, que este miércoles cumplió 10 años.

La rosarina eligió una foto en primer plano de Mateo y escribió: “Feliz cumple, Matu, el que siempre nos hace reír, el que llena la casa de alegría, el de los abrazos fuertes”.

Pero no se quedó ahí. Antonela siguió con palabras cargadas de emoción: “Gracioso, divertido, feliz, qué hermoso es celebrarte hoy y siempre. Te amamos, bebé”.

Captura: Instagram @antonelaroccuzzo

Como era de esperarse, la publicación explotó en minutos: más de 500 mil reacciones y una catarata de mensajes de cariño y buenos deseos para el pequeño Messi.

Mateo Messi, el protagonista de la alegría en la casa

Mateo Messi juega en la Academia del Inter Miami. (Foto: antonelaroccuzzo/IG)

Mateo, el hijo del medio de la pareja, se ganó el corazón de todos por su carisma y su sentido del humor. Según Antonela, es el que “siempre hace reír” y el que llena la casa de alegría.

La familia Messi celebró a lo grande este nuevo año de vida de Mateo, rodeados de amor y mensajes de sus miles de seguidores en todo el mundo.