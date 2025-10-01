Con el carisma que lo caracteriza y una conducción sin guion, Guido Kaczka volvió a descolocar a todos en Buenas Noches Familia por eltrece.

En pleno desarrollo de un juego, el conductor observó los movimientos en una casa cercana y decidió ir a charlar con los vecinos, con quienes ya había interactuado en otras oportunidades.

La insólita visita de Guido Kaczka a unos vecinos en pleno programa (eltrece)

QUÉ HICIERON LOS VECINOS AL TENER SORPRESIVAMENTE A GUIDO KACZKA EN SU CASA

La reacción de la familia, que estaba viendo el programa, fue cordial y generosa: terminaron ofreciéndole parte de su cena.

Desde la vereda, Guido se comió una empanada, conversó con los transeúntes, saludó al colectivero de la línea 39 y hasta le llevó una pizza al barrendero de Fuerte Apache, uno de los participantes que conmovió con su historia de vida y que se destacó por su canto.

En pocos minutos, Kaczka revolucionó el barrio e hizo tentar de la risa al locutor, quien quedó perplejo con las ocurrencias del conductor de eltrece.