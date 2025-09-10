En Buenas Noches Familia, Guido Kaczka no pudo contener las lágrimas al escuchar la dura historia de un participante, quien recordó cómo perdió a sus padres durante la pandemia de COVID-19.

Como nunca se lo vio en pantalla, el conductor de eltrece rompió en llanto y explicó por qué se quebró, pese a escuchar a diario historias de vida duras y movilizantes.

Foto: captura de pantalla de eltrece.

EL JOVEN PERDIÓ A SUS PADRES EN LA PANDEMIA Y UN AMIGO LE ROBÓ TODO

“Un amigo de la primaria me robó la parte de mi herencia. Yo comencé a cantar en los trenes para poder sobrevivir y para poder aportar a la casa. Los había perdido a los dos juntos. El 8 y el 9 de mayo, los dos murieron por Covid, en pandemia”, dijo el participante.

Y continuó, ante la mirada sensible de Guido: “Los internaron antes de las vacunas. Ahí los perdí. Mis papás estaban internados por separado. No podía verlos”.

“Yo le dije a mi viejo ‘conseguí un laburo y pase lo que pase los voy a poder mantener yo’. Pero bueno, nadie está listo para perder a los padres”, agregó, sin imaginar que Kaczka se pondría a llorar desconsoladamente a su lado.

Ambos llorando y tratando de sortear la emoción, Guido le dio al participante: “Cantá”.

Foto: captura de pantalla de eltrece.

Acto seguido le pidió que se tome unos minutos y que dé su alias para que la gente lo ayude.

Foto: captura de pantalla de eltrece.

GUIDO KACZKA SE QUEBRÓ COMO NUNCA EN SU PROGRAMA

En ese sensible marco, Guido tomó la palabra: “Nos caímos los dos. Nos caímos todos. Son unas historias que son increíbles. Para hacer mi trabaja tengo que pasar un poco por encima las cuestiones porque contás la historia y me sentí ahí, en ese lugar, me sentí vos”.

“¿Cantás en el tren? Me mató que la hayas dicho a tu papá que conseguiste trabajo y seguro te escuchó”, le dijo al joven.

Todos llorando, Guido agregó: “El locutor está preocupado por mí porque nunca me vio así. Ni ninguno de ellos me vio así”

“Mi mamá me decía la otra vez ‘no sé cómo aguantás las historias’. Uno aguanta hasta que no aguanta”, compartió con el público, intentando salir de la emoción para hacer el programa.