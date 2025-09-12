La conmovedora historia de Sebastián, un participante de Buenas Noches Familia, no solo hizo llorar a Guido Kaczka, sino que también se volvió viral.

Durante el programa, el joven relató que perdió a sus padres con tan solo un día de diferencia durante la pandemia, un doloroso testimonio que impactó a todos.

Tal fue la repercusión de su paso por el ciclo, que Sebastián fue invitado a Mujeres Argentinas para volver a hablar de lo sucedido.

QUÉ SINTIÓ SEBASTIÁN AL VER A GUIDO KACZKA COMPLETAMENTE QUEBRADO POR SU HISTORIA DE VIDA

“La experiencia con Guido fue hermosa. Me pareció muy contenedor el abrazo que me dio, justo después de las palabras que dije”, comentó Sebastián en el programa de eltrece.

Y agregó: “Fue la razón por la que después puede cantar. Ese abrazo me contuvo un montón”.

CÓMO IMPACTÓ EN LA VIDA DE SEBASTIÁN HABER IDO AL PROGRAMA DE GUIDO KACZKA

“Los días después del programa fueron mágicos. Mucha gente me escribió para decirme que les pasaron cosas parecidas en pandemia. Otras personas me dijeron que les gustó mucho como canté. Todo fue con un amor inconmensurable. Estoy muy agradecido”, expuso Sebastián, aún muy movilizado y con lágrimas en sus ojos.

En ese marco, una panelista apuntó que nuevas ofertas laborales aparecieron en el camino de Sebastián: “Lo bueno es que hacés del canto una forma de trabajo. Vas por los trenes. Y hora una señora lo llamó para un evento, para un cumpleaños”.

SEBASTIÁN PERDIÓ A SUS PADRES EN LA PANDEMIA Y UN FALSO AMIGO LE ROBÓ TODO

“Un amigo de la primaria me robó la parte de mi herencia. Yo comencé a cantar en los trenes para poder sobrevivir y para poder aportar a la casa. Los había perdido a los dos juntos. El 8 y el 9 de mayo, los dos murieron por Covid, en pandemia”, dijo el participante.

Y continuó, ante la mirada sensible de Guido: “Los internaron antes de las vacunas. Ahí los perdí. Mis papás estaban internados por separado. No podía verlos”.

“Yo le dije a mi viejo ‘conseguí un laburo y pase lo que pase los voy a poder mantener yo’. Pero bueno, nadie está listo para perder a los padres”, agregó, sin imaginar que Kaczka se pondría a llorar desconsoladamente a su lado.

Ambos llorando y tratando de sortear la emoción, Guido le dio al participante: “Cantá”.

Acto seguido le pidió que se tome unos minutos y que dé su alias para que la gente lo ayude.

GUIDO KACZKA SE QUEBRÓ COMO NUNCA EN SU PROGRAMA

En ese sensible marco, Guido tomó la palabra: “Nos caímos los dos. Nos caímos todos. Son unas historias que son increíbles. Para hacer mi trabaja tengo que pasar un poco por encima las cuestiones porque contás la historia y me sentí ahí, en ese lugar, me sentí vos”.

“¿Cantás en el tren? Me mató que la hayas dicho a tu papá que conseguiste trabajo y seguro te escuchó”, le dijo al joven.

Todos llorando, Guido agregó: “El locutor está preocupado por mí porque nunca me vio así. Ni ninguno de ellos me vio así”

“Mi mamá me decía la otra vez ‘no sé cómo aguantás las historias’. Uno aguanta hasta que no aguanta”, compartió con el público, intentando salir de la emoción para hacer el programa.

