Guido Kaczka protagonizó uno de los momentos más memorables de su relación con el pequeño Hombre Araña al que sale a saludar mientras conduce Buenas Noches Familia, al darle un regalo espontáneo que dejó perpleja a la familia del nene.

Con el traje del Spider-Man Miles Morales, el nene se colgaba de las rejas de la ventana de su casa mientras Guido le recordaba que le había prometido un regalo para este 5 de noviembre. “La que se te viene Hombre Araña”, le advirtió.

Guido Kaczka y el pequeño Hombre Araña de Buenas Noches Familia (Fotos: eltrece)

“Vos colgate, todavía no sabés lo que se te viene, Hombre Araña”, y le pidió que no se duerma como hace habitualmente durante el programa. “Me contó un productor que nos ve al otro día. “¡No te duermas, que no sabés lo que se te viene”, le pidió.

GUIDO KACZKA LE DIO AL HOMBRE ARAÑA DE ENFRENTE UN REGALO DEL QUE SE VA A ACORDAR TODA SU VIDA

“En 10 o 15 minutos llega. ¿Me bancan?”, quiso saber Guido mientras la familia le daba el “ok”. “Hoy es el Día del Hombre Araña”, dijo Guido, aunque la fecha real del evento es el 1° de agosto, mientras presentaba a algunos de los participantes del ciclo.

Finalmente, un repartidor de una conocida empresa de venta online llegó con una caja más grande que él y la llevó con ayuda de un productor a la puerta del Hombre Araña mientras los padres del nene lo llevaban a la puerta de entrada.

Fotos: eltrece

Guido se acercó hasta la puerta de “Spider-Man justo a tiempo para abrir el paquete, que resultó ser un auto eléctrico para que se suba y ande en él. “Hasta Avenida Córdoba no para”, dijo Guido mientras le enseñaba a su pequeño amigo a conducir por la vereda.

