La panelista de La Mañana con Moria se sinceró con Flor de la Ve.

La confirmación de María Fernanda Callejón de que no seguirá en La Mañana con Moria en 2027 se dio luego de su acalorada discusión en vivo, de ahí que la panelista aclarara por qué no permanecerá junto a Moria Casán.

“Se charló con la producción, no llegamos a un acuerdo y mi contrato finaliza el 31 de diciembre”, admitió Callejón.

“Me gustaría preservar por lo cual no llegamos a un acuerdo, pero lo cierto es que yo fui muy feliz y estoy muy feliz haciendo el programa con Moria”, expresó en Los Profesionales de Siempre.

María Fernanda Callejón (Foto: Movilpress)

Y desdramatizó el cruce con Moria: “Eso no tiene nada que ver con que no llegamos a un acuerdo para el año que viene porque además yo también debo decir que tengo un montón de propuestas gracias a que tuve un año maravilloso en lo de Moria”

“Todas las cosas que me dice Moria trato de transformarlas en momentos televisivos”, enfatizó Callejón.

Las indirectas de Callejón a Nazarena Di Serio

Por otra parte, cuando le preguntaron por las acusaciones de Nazarena Di Serio sobre un conflicto en camarines, María Fernanda se desentendió: “Nazarena salió a decir cosas de las que no me hago cargo. No fue algo que pasó al aire y no me llevo nada a casa”.

Aunque al final María Fernanda Callejón fue enfática: “Más allá del paso de comedia de hoy con Moria, hablar de la salud mental no está bueno. Sobre todo cuando una es una mamá que tiene que criar una hija de 11 años es muy delicado. Tal vez tengo límites que algunos panelistas no tienen, pero no estoy hablando de la conductora”.