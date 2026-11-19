Lo que parecía un saludo cordial entre Ángel de Brito y María Fernanda Callejón terminó en cruce cargado de reproches, chicanas y hasta acusaciones de “robar cámara”, que luego continuaron en los programas de ambos.

Todo comenzó cuando la actriz se acercó a saludar al conductor cuando le hacían una entrevista para La Mañana con Moria en un evento donde La One fue distinguida. En ese ida y vuelta, entre bromas y comentarios, Callejón le propuso compartir un mate a De Brito.

Ángel de Brito y Fernanda Callejón se reencontraron (Foto: captura de eltrece).

“¿Qué haces Fer? ¡Hola Fernanda! LAM, ¿qué pasa Callejón?, me viene a robar plano, estaba hablando yo con Moria...“, dijo Ángel con humor y después aclaró: ”No, es chiste". A lo que Fernanda aclaró: “No, escuchame diablito, te quería saludar porque me están esperando afuera. Nos íbamos a dar un beso un día. ¿Un matecito? Te quiero", cerró ella luego de que dejaran atrás las polémicas.

Ángel de Brito y Fernanda Callejón se reencontraron (Foto: captura de eltrece).

Luego, Ángel en LAM comentó cómo sintió ese momento al respecto: ”Me vino a saludar, se me metió en la nota que yo estaba haciendo para Moria, sobre Moria, me quiso robar cámara por supuesto, yo igual le dije que está todo bien".

Ángel de Brito habló de su encuentro con Fernanda Callejón (Foto: captura de América y eltrece).

LA RESPUESTA DE FERNANDA CALLEJÓN A ÁNGEL DE BRITO

En La Mañana con Moria, Fernanda Callejón le respondió a Ángel de Brito y la tensión volvió a escalar: “A mí me hace falta tanta cámara, te voy a sacar el CV. Muchas veces le pregunté por qué está enojado conmigo y no sé”.

“Estoy comiendo y hablo con la boca llena mientras cuento esto porque tiene mucho que ver con lo que pasó, yo soy una villera... cuando terminó esa nota vino divino a mirar el vestido, yo tenía un Chanel blanco tiza que me regaló Claudia Villafañe, original”, contextualizó Fernanda.

Fernanda Callejón le respondió a Ángel de Brito (Foto: captura de eltrece).

Según Callejón, De Brito le dijo “villera” por llevarse una medialuna para comer en el camino: “Yo no había comido en todo el día, y tuve que hacer malabares para ir, dejar mi criatura, porque quería estar con vos Moria, entonces yo agarré 2 medialunas, una para el chico que me lleva y otra para mí. Cuando me voy, me dice: ‘¿Qué hacés con eso en la mano, villera?’“.

CALLEJÓN CERRÓ CON IRONÍA Y LE DEDICÓ UN MENSAJE A DE BRITO

Fernanda Callejón remató: “Yo tengo calle, cordón, pasillo, vereda, de todo, mi amor. Me puedo sentar en la mesa de Mirtha y sé de protocolo, y me puedo comer un pancho de dorapa. Me agarré una medialuna y otra para mi chofer, que tuvo la amabilidad de estar sin comer para llevarme a la Legislatura”.

Sobre el final, Callejón ironizó: “Si te robé cámara, porque eso es tan importante, sos el diablito más importante de la televisión argentina y yo te quiero y si vos no me queres me chupa un huevo”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.