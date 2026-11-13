Un nuevo cruce televisivo tuvo como protagonistas a Moria Casán y María Fernanda Callejón. Durante la emisión del jueves 12 de noviembre de La Mañana con Moria, ambas discutieron en vivo por la actitud de Mauro Icardi al llegar a la Fiscalía de Género de Tigre, donde debía prestar declaración en una causa judicial.

Todo comenzó mientras el programa mostraba las imágenes del ingreso del futbolista, que evitó hacer declaraciones ante los periodistas y avanzó entre los cronistas para entrar al edificio. Al observar la secuencia, Callejón cuestionó su comportamiento y señaló que había empujado a un camarógrafo.

Mauro Icardi terminó su declaración (Foto: captura de Puro Show)

QUÉ DIJO MARÍA FERNANDA CALLEJÓN DE MAURO ICARDI QUE IRRITÓ A MORIA CASÁN

“Ahí empujó a un cámara”, comentó la panelista.

Moria intervino para defender la actitud del delantero y le marcó su desacuerdo a su compañera: “Y quiere pasar”, respondió primero. Luego, fue más contundente: “Pero tiene que caminar, mi amor. No tires tantos palos a Icardi, Callejón, calmate. No te hizo nada”.

Lejos de cambiar de opinión, Callejón sostuvo su postura y expresó: “No me gusta su manera”.

Mauro Icardi terminó su declaración (Foto: captura de Puro Show)

Mauro Icardi llegó a la fiscalía para declarar (Foto: RS Fotos).

Mauro Icardi llegó a la fiscalía a declarar (Foto: RS Fotos).

La conductora no tardó en retrucarle: “A vos no te gusta y a mí me gusta”, dejando en evidencia las diferentes miradas que tenían sobre la actitud del futbolista.

El intercambio continuó durante unos segundos más, hasta que Moria anunció una pausa y volvió a hacer referencia a su panelista con una frase irónica: “Ya volvemos con todos y con la Callejón que me retruca todo”.