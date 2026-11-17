Ángel de Brito sorprendió al revelar quién sería la próxima participante en abandonar MasterChef Celebrity. Durante su programa de streaming, el conductor mencionó a Luciana Geuna como la concursante que dejaría el reality de Telefe, aunque después intentó relativizar su información y generó todavía más intriga sobre lo que sucederá en la gala de eliminación.

El anticipo se produjo en Ángel Responde, el ciclo que conduce el periodista en Bondi, donde deslizó el nombre de la periodista como la figura que no lograría superar la instancia de evaluación del jurado. La información también fue difundida por la cuenta oficial de Bondi, con un mensaje contundente: “EXCLUSIVO: LUCIANA GEUNA, ELIMINADA DE MASTERCHEF”.

Wanda Nara y el equipo de MasterChef Celebrity. Foto: Telefe Por: Adrian Diaz Bernini

Sin embargo, cuando sus compañeros advirtieron que se estaba adelantando al resultado de la emisión, De Brito dio marcha atrás y dejó abierta la posibilidad de que su información no fuera correcta.

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“Capaz me confundí yo… voy a llamar a mi fuente”, comentó el conductor con una sonrisa pícara, en una frase que sembró dudas sobre la veracidad del anticipo y alimentó las especulaciones entre los seguidores del certamen.

Hasta el momento, la sexta eliminada de esta edición había sido Julieta Nair Calvo, quien tuvo un percance durante la prueba final. La posible salida de Geuna genera expectativa, especialmente porque la periodista se incorporó a Telefe en septiembre, luego de su salida de TN.

Luciana Geuna en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity está prevista para este martes 17 de noviembre en Telefe. El reality todavía cuenta con 18 participantes y la posibilidad de que Luciana Geuna sea la próxima en abandonar la competencia quedó instalada a partir de la información que compartió De Brito.

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