Después de recorrer escenarios de todo el mundo y consolidarse como una de las figuras más influyentes de la música latinoamericana, Trueno anunció su regreso a Buenos Aires. El rapero se presentará el próximo 11 de abril de 2027 en el Movistar Arena, donde desplegará toda la potencia y energía de su nueva era, TURR4ZO.

El artista llega a este nuevo desafío después de una intensa agenda internacional, con presentaciones en Estados Unidos, Japón, Reino Unido, España, Chile, Ecuador, Perú, Guatemala y Venezuela.

Además, formó parte de festivales internacionales como Fuji Rock y SummerStage y realizó una gira junto a Gorillaz.

Trueno en el Movistar Arena: cuándo es la preventa y cómo comprar las entradas

Las entradas para el show de Trueno en el Movistar Arena estarán disponibles inicialmente en preventa exclusiva con Tarjeta Naranja desde el lunes 16 de noviembre a las 10. Quienes accedan a este beneficio podrán pagar en 3 cuotas sin interés o conseguir un 15% de descuento abonando con tarjeta de débito.

Una vez finalizada la preventa, comenzará la venta general con todos los medios de pago. También habrá 3 cuotas sin interés o un 15% de descuento con tarjeta de débito.

Los tickets se podrán adquirir a través del sitio oficial del estadio: movistararena.com.ar.