El Puma Rodríguez estalló contra Joaquín Levinton en Es mi sueño y protagonizaron un tenso cruce: “Mentira”. Crédito: Instagram

Un inesperado enfrentamiento entre El Puma Rodríguez y Joaquín Levinton sorprendió a todos durante la última emisión de Es mi sueño, el programa de eltrece. Los integrantes del jurado protagonizaron un picante intercambio después de mostrar opiniones completamente diferentes sobre la presentación de dos participantes.

Todo comenzó cuando Maju Lozano y Rodrigo Morales terminaron su actuación y recibieron las devoluciones de los especialistas. Aunque inicialmente hubo elogios, el líder de Turf decidió marcar algunos aspectos que, a su entender, no habían funcionado del todo bien.

“Al margen de todas estas cosas lindas que les hemos dicho, estuvo un poco sobreactuado desde mi punto de vista. Con tanta intensidad y de repente se desbalancea”, señaló Levinton, sin imaginar la reacción que provocaría en su compañero.

EL PUMA RODRÍGUEZ INTERRUMPIÓ A JOAQUÍN LEVINTON Y DESATÓ LA POLÉMICA

Antes de que el músico pudiera terminar su análisis, El Puma Rodríguez lo interrumpió visiblemente molesto y salió en defensa de los participantes.

“Mentira, mentira. Espectacular lo que hicieron. Vuelvan a hacer lo mismo exactamente igual”, lanzó el artista venezolano, dejando en evidencia su desacuerdo con la devolución.

Pero la discusión no terminó ahí. El Puma le reclamó directamente a Levinton por la calificación que había otorgado: “¿Por qué les pusiste ese puntaje?”.

Sorprendido por el cuestionamiento, el cantante de Turf respondió: “Por lo que estoy diciendo”, y mantuvo su postura sobre la actuación.

Ante la tensión que se había generado, Abel Pintos decidió intervenir para explicar que las diferentes miradas forman parte del mundo artístico.

“Esto es lo que le pasa al público. Hay unos que te dicen ‘la mejor canción de tu vida’ y hay otros que te dicen ‘qué caraj... estás haciendo con tu carrera’”, reflexionó.

El Puma Rodríguez se hartó de Joaquín Levinton y lanzó una frase en “Es mi sueño” que descolocó a todos. (Foto: captura eltrece)

Levinton coincidió con su compañero y recordó una experiencia personal: “Yo una vez terminé un show y le dije a mis compañeros: ‘Chicos, fue el mejor show que hicimos en nuestra vida’. Y nos destruyeron”.

LA FILOSA FRASE DEL PUMA RODRÍGUEZ QUE DESCOLOCÓ A JOAQUÍN LEVINTON

Lejos de dar por terminado el intercambio, El Puma Rodríguez volvió a tomar la palabra y sorprendió al músico con una particular reflexión.

“Alábete el extraño y no tu boca”, expresó, provocando desconcierto en Levinton.

Al advertir que su compañero no había comprendido la frase, el venezolano explicó: “Dejá que el extraño te alabe a ti, no a ti mismo. Lo que pasó acá fue espectacular e irrepetible”.

La intensidad de la discusión hizo que Abel Pintos reaccionara entre risas: “Se calentó el Puma, chicos, hicieron una cag... realmente”, comentó, intentando descomprimir el ambiente.

Finalmente, Joaquín Levinton recurrió a su habitual humor para ponerle punto final al enfrentamiento y lanzó una respuesta que provocó carcajadas en el estudio. “Alabate el trasero antes de venir acá al programa”, retrucó el cantante.