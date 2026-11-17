Los excesos verbales que Wanda Nara cometió el fin de semana contra la China Suárez quedaron registrados en video, y con eso como prueba y los posteos posteriores en redes sociales la novia de Mauro Icardi presentó denuncias ante la Justicia.

“Se acaba de presentar la denuncia contra Wanda por amenazas en la Fiscalía General de San Isidro”, afirmó Paula Varela.

Causa que tiene como objetivo impedir el contacto y que tendrá que resolver Cosme Iribarren, fiscal general de Benavídez,

“Los videos los van a llevar en persona para evitar que se filtren”, explicó la panelista de Lape Club Social.

La otra denuncia de la China a Wanda

Por otra parte, Santiago Riva Roy adelantó que la China además denunciará a Wanda “para que no pueda mencionar más a los hijos, de forma indirecta ni en redes sociales”.

La otra denuncia de la China Suárez a Wanda Nara

Todo en función de los posteos del día después del escándalo, que “aludían a que si los ex de María Eugenia (Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña) supieran lo que padecen sus hijos accionarían legalmente y se los sacarían”.

Escrito que se presentaría en las próximas horas.