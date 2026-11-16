Mirá lo que dijo el papá de la conductora de MasterChef Celebrity.

El análisis de Andrés Nara sobre el escándalo que protagonizó Wanda Nara cuando fue a la casa de Mauro Icardi fue contundente, y dejó en claro que su exyerno y la China Suárez emboscaron a su hija mayor, y a Martín Migueles.

“Está sacado fuera de contexto”, arrancó Andrés para minimizar el tsunami de insultos que Wanda le propinó a María Eugenia.

“Ya estaba todo muy preparado con los videos, porque no muestran todo”, continuó en la misma línea que la conductora de MasterChef Celebrity.

Wanda Nara (Fotos: Instagram @wanda_nara)

Entonces explicó: “La situación fue acción y reacción. No se vio lo de la otra parte, sino solo lo de Wanda. Obvio que hubo una tirantes horrible por todas las situaciones de público conocimiento”.

Las amenazas de Martín Migueles a Mauro Icardi

Por otra parte, Andrés Nara bancó a Migueles en su cara a cara con Icardi: “Lo de Martín fue igual. Mauro lo llevó a Martín a eso, porque le habló muy bien”.

“Tiene calle, es un chico de barrio, no es un tontito y lo marcó muy claro. Le dijo que lo respetaba y que Mauro lo tenía que respetar. Pasa que del otro lado hay una soberbia muy grande...”, justificó al financista investigado por la Justicia.

“Estaba todo preparado, muy guionado. Es raro todo...”, cerró Andrés Nara.