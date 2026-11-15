Alex Caniggia se metió de lleno en el escándalo de Wanda Nara y la China Suárez y apuntó con durísimas críticas contra la conductora de MasterChef Celebrity. A través de una serie de publicaciones en sus historias de Instagram, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia cuestionó sus comienzos, su trayectoria y hasta su autoridad para hablar de dignidad. “¿Dignidad? Dignidad, la que nunca tuviste”, disparó.

El primer mensaje llegó después de que el influencer compartiera un fragmento de las declaraciones que Wanda había dirigido a la China Suárez, en las que le decía: “Aprendé a chupar pij... como yo, así te va mejor”. Sobre esas palabras, Alex escribió: “Si preguntan cómo se hizo famosa ya saben. Chicas no sigan este ejemplo, tengan dignidad; tienen padres, hijos, tíos, abuelos”.

Foto: Instagram @alexcaniggia

Pero el mediático fue por más y replicó otra publicación que cuestionaba una frase de la empresaria sobre la dignidad. En ese contexto, lanzó una serie de acusaciones sobre el pasado de Wanda en los boliches y sus presentaciones nocturnas, con expresiones particularmente agresivas. “No estás indicada para hablar de dignidad, algo que nunca en la vida tuviste”, sentenció. Y remató con un contundente “Hacé terapia”.

Foto: Instagram @alexcaniggia

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LOS DUROS MENSAJES DE ALEX CANIGGIA CONTRA WANDA NARA

Los cuestionamientos también alcanzaron a quienes siguen a la conductora y la consideran un ejemplo. “Las que siguen a esta mina y la tienen de ejemplo en la cabeza lo que deben tener no es ni nada, es aire. Ignorantes”, escribió el influencer. Además, lejos de mostrar preocupación por las repercusiones de sus palabras, agregó: “Esto es espectacular. Lo que me estoy divirtiendo, disfruto”.

Foto: Instagram @alexcaniggia

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Foto: Instagram @alexcaniggia

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En otra de sus historias, Caniggia publicó un montaje con una fotografía de Wanda de sus comienzos, acompañada por la palabra “genética”, y la imagen de otra mujer identificada como “inversión”. La comparación apuntaba a cuestionar los cambios físicos de la empresaria y su poder adquisitivo. “No son feas, son pobres”, fue la frase con la que cerró esa publicación.

No fue la primera vez que Alex arremetió públicamente contra Nara. Tiempo atrás, había compartido una imagen en la que la comparaba con Peppa Pig, un episodio que provocó el enojo de la conductora y terminó trasladándose al terreno judicial, después de que ella decidiera denunciarlo por sus publicaciones.

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