El megadesfile de La Jaula de la Moda (Fotos: Movilpress)

La moda y el glamour fueron protagonistas de una noche especial en el Hotel Hilton, donde La Jaula de la Moda celebró sus 15 años en la pantalla de Ciudad Magazine con un megadesfile que reunió a figuras del espectáculo y el mundo fashion.

La conducción estuvo a cargo de Claudio Cosano, Fabián Medina Flores y el Pollo Álvarez. Mariano Martínez, actual conductor del ciclo, no pudo asistir porque tenía función teatral en San Justo con sus compañeros Nicolás Cabré y Bicho Gómez, en la obra Ni media palabra.

El desfile tuvo como apertura a Cinzia, ex participante de Gran Hermano, a Anabel Sánchez y una de las sorpresas de la velada fue la presencia de Candela Arrizaga, la polémica novia de Facundo Moyano. El broche de oro llegó con Moria Casán, quien tuvo a su cargo el cierre de la pasarela con un modelo exclusivo de Cosano.

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TODAS LAS FOTOS DEL MEGADESFILE DE LA JAULA DE LA MODA POR SUS 15 AÑOS AL AIRE CON MORIA CASÁN, CINZIA Y CANDELA, LA NOVIA DE MOYANO

Pollo Álvarez y Fabián Medina Flores (Foto: Movilpress)

Pollo Álvarez, Eugenia Clemente y Fabián Medina Flores (Foto: Movilpress)

Pollo Álvarez, Claudio Cosano, Fabián Medina Flores y Coco Fernández (Foto: Movilpress)

Pollo Álvarez, Eugenia Clemente, Claudio Cosano, Fabián Medina Flores, Coco Fernández y Esteban Farfán (Foto: Movilpress)

Virginia Elizalde y Eduardo "Coco" Fernández (Foto: Movilpress)

Nicolás Maiques (Foto: Movilpress)

Pilar Smith (Foto: Movilpress)

Stéfano Di Aloy y su novia (Foto: Movilpress)

Candela Arizaga (Foto: Movilpress)

Candela Arizaga (Foto: Movilpress)

Candela Arizaga (Foto: Movilpress)

Candela Arizaga (Foto: Movilpress)

Candela Arizaga (Foto: Movilpress)

Sofía Macaggi (Foto: Movilpress)

Valentina Salezzi (Foto: Movilpress)

El megadesfile de La Jaula de la Moda (Foto: Movilpress)

Anabel Sánchez (Foto: Movilpress)

Sofía Savoy Zanolio (Foto: Movilpress)

Miriam Lanzoni y Nico Maiques (Foto: Movilpress)

Moria Casán (Foto: Movilpress)

Moria Casán (Foto: Movilpress)

Claudio Cosano y Moria Casán (Foto: Movilpress)

El megadesfile de La Jaula de la Moda (Foto: Movilpress)

El megadesfile de La Jaula de la Moda (Foto: Movilpress)

El megadesfile de La Jaula de la Moda (Foto: Movilpress)

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