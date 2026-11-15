A 30 años de su estreno, el elenco completo de “Matilda” volvió a reunirse

A tres décadas de su estreno, “Matilda” volvió a reunir a parte de su histórico elenco en un encuentro cargado de nostalgia y emoción. La celebración tuvo lugar en Londres y contó con una proyección especial de la película, acompañada por la música de la Royal Philharmonic Concert Orchestra, que interpretó en vivo la inolvidable banda sonora del clásico de los años 90.

El evento se realizó en el emblemático Royal Albert Hall y convocó a cientos de fanáticos que crecieron con la historia de la pequeña niña con poderes extraordinarios. Además de disfrutar nuevamente del film, los asistentes tuvieron la oportunidad de encontrarse con algunos de los actores que formaron parte de la producción y que dejaron personajes inolvidables en la memoria del público.

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Danny DeVito, quien además de interpretar a Harry Wormwood, el particular y deshonesto padre de Matilda, estuvo a cargo de conducir la celebración. El actor y director compartió el especial momento con varios de sus antiguos compañeros de rodaje, en una reunión que permitió recordar una de las películas más queridas de aquella década.

El elenco completo de “Matilda” volvió a reunirse (Foto: Instagram @marawilson)

EL ELENCO COMPLETO DE “MATILDA” VOLVIÓ A REUNIRSE

Entre los invitados estuvieron Mara Wilson, quien interpretó a Matilda; Pam Ferris, recordada por su papel de la temible Tronchatoro; Kiami Davael, que dio vida a Lavender; Jacqueline Steiger, quien encarnó a Amanda Thripp, y Kira Spencer Hesser, la actriz detrás de Hortensia. Las artistas se sumaron al reencuentro y compartieron la alegría de volver a reunirse después de tantos años.

El elenco completo de “Matilda” volvió a reunirse (Foto: Instagram @marawilson)

A través de sus redes sociales, Mara Wilson también expresó su emoción por la convocatoria y el cariño que recibió durante la celebración. La actriz tenía apenas nueve años cuando protagonizó la película y se convirtió en uno de los rostros infantiles más recordados de aquella época.

El elenco completo de “Matilda” volvió a reunirse (Foto: Instagram @cosmopolitanuk)

“¡Cinco mil fans de Matilda! ¡Todavía no me lo creo! Qué alegría celebrar con personas que significan tanto para mí, con quienes comparto tantos recuerdos maravillosos”, escribió junto a una publicación sobre el encuentro.