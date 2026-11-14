La actriz se emocionó con el regalo que recibió. Por: instagram

Iliana Calabró atraviesa un momento difícil por la salud de su pareja, Luis Alberto De Stefano, quien permanece internado desde agosto. En medio de la preocupación por su recuperación, la actriz decidió dedicarle un emotivo mensaje por su cumpleaños y compartir algunos de los recuerdos más felices de su historia de amor.

A través de sus historias de Instagram, Calabró publicó un video con fotografías de distintos momentos que vivieron juntos, desde vacaciones en destinos paradisíacos hasta escenas románticas y situaciones cotidianas. “Feliz cumpleaños Luis”, escribió junto a las imágenes, que acompañó con la canción Un año más de vida, del cantante peruano Braulio.

El gesto llegó en un contexto especialmente sensible para la pareja. De Stefano lleva tres meses internado después de sufrir una neumonía que agravó su enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una afección respiratoria que padece desde hace años.

Crédito: Instagram

CÓMO SIGUE LA SALUD DEL NOVIO DE ILIANA CALABRÓ

Semanas atrás, durante una entrevista en Infama, la actriz había brindado detalles sobre la evolución del empresario y explicó que, si bien logró superar la etapa más crítica, todavía tiene por delante un largo proceso de recuperación.

“Está delicado, o sea, está bien porque ya pasó lo peor, pero después de dos meses de internación hay que hacer toda una rehabilitación, que es lo más tedioso”, expresó.

Además, reconoció que uno de los mayores obstáculos es la ansiedad de su pareja por regresar a su casa. “Lo que le falta es paciencia, porque se quiere ir. Entiendo, es una tortura”, señaló.

La internación comenzó a principios de agosto en el Sanatorio Los Arcos, ubicado en Palermo, donde De Stefano debió recibir atención intensiva por una descompensación respiratoria. La situación llegó a ser tan grave que, según relató la propia Calabró, estuvo en riesgo su vida.

“Estuvo a un paso de pasar al otro lado”, había confesado la actriz al recordar los momentos más angustiantes.

Iliana y Luis Alberto están juntos desde 2023 y comenzaron a convivir apenas dos meses después de conocerse. Ahora, mientras el empresario continúa con su recuperación, la artista eligió celebrar su cumpleaños con una declaración de amor que refleja el vínculo que los une, incluso en uno de los períodos más difíciles de su relación.