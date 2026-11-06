El conmovedor mensaje de Iliana Calabró a su papá a 13 años de su muerte: “Seguís acá”. Crédito: Instagram

A 13 años de la muerte de Juan Carlos Calabró, su hija Iliana Calabró volvió a recordarlo públicamente con un mensaje cargado de amor y nostalgia. La actriz eligió sus redes sociales para homenajear al histórico humorista argentino, fallecido el 5 de noviembre de 2013, y dejó en claro que su presencia continúa acompañándola.

Junto a una fotografía que muestra al actor sorprendiéndola con un ramo de flores después de una función, Iliana compartió una profunda reflexión sobre la ausencia física de su padre y la conexión emocional que mantiene con él.

“Hoy ya van 13 años… No de ausencia, sino de otra forma de presencia. Y aunque estés en otro plano, te quedaste en el mío y me acompañás…”, escribió en el comienzo de su publicación.

EL EMOTIVO HOMENAJE DE ILIANA CALABRÓ A SU PAPÁ

Lejos de limitarse a recordar una fecha dolorosa, Iliana Calabró destacó cómo siente la compañía de su padre en distintos momentos de su vida, especialmente cuando atraviesa situaciones difíciles o celebra sus logros personales.

El conmovedor mensaje de Iliana Calabró a su papá a 13 años de su muerte: “Seguís acá”. Crédito: Instagram

“En cada vez que el alma se me quiebra… ahí estás vos, aparecés y sin decir nada me sostenés. En cada abrazo que no veo pero siento. En cada logro celebrando juntos”, expresó.

La actriz cerró su carta con una frase que sintetizó el amor que todavía siente por el recordado artista: “Gracias por tanto AMOR, papá. Gracias por seguir acá”.

La publicación estuvo acompañada por una imagen especialmente significativa, en la que Juan Carlos Calabró aparece entregándole flores a su hija, un gesto que refleja la complicidad y el cariño que compartieron durante años.

DE QUÉ MURIÓ JUAN CARLOS CALABRÓ

Juan Carlos Calabró falleció el 5 de noviembre de 2013, a los 79 años, en el Hospital Británico de Buenos Aires, donde permanecía internado debido a complicaciones de salud.

El reconocido humorista atravesaba un problema en la médula ósea que afectaba la producción de glóbulos rojos. Su muerte provocó una profunda tristeza en el mundo del espectáculo argentino y, especialmente, en su esposa Coca y sus hijas, Iliana y Marina.