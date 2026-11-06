Mandinha, la esposa de Emiliano “Dibu” Martínez, dio un nuevo paso en su faceta como emprendedora y abrió un espacio de juegos infantiles en Birmingham, Inglaterra. El proyecto se llama Fox & Fern Forest Play y propone una experiencia diferente para los más chicos.

Fox & Fern Forest Play es un bosque encantado donde lo más pequeños pueden jugar, explorar y dejar volar su imaginación lejos de las pantallas.

Se trata de una de las apuestas más importantes de la diseñadora de interiores, que ya cuenta con más de diez años de trayectoria al frente de una marca de indumentaria, muebles y juguetes infantiles con locales en el Reino Unido.

El nuevo emprendimiento de Mandinha (Foto: Instagram @foxfernsoftplay)

ASÍ ES EL NUEVO EMPRENDIMIENTO DE MANDINHA

Fox & Fern Forest Play, el nuevo espacio de Mandinha, está ubicado junto a su tienda de ropa y se destaca por una ambientación inspirada en la naturaleza, con grandes murales pintados a mano, animales y sectores decorados con césped sintético y estructuras de madera.

La propuesta está pensada para estimular los sentidos, fomentar la creatividad y ayudar a los chicos a ganar confianza mientras comparten actividades con otros niños. El lugar cuenta con tres áreas diferenciadas según las edades:

Fern Sprouts : destinada a bebés de entre 0 y 12 meses, con actividades sensoriales y musicales

Little Ferns : para chicos de 1 a 3 años, con juegos de exploración

Fox & Fern: la principal atracción, una especie de academia para pequeños aventureros de 3 años en adelante.

El nuevo emprendimiento de Mandinha (Video: Instagram @foxfernsoftplay)

Además, los adultos tienen un sector propio donde pueden sentarse a tomar algo y descansar mientras los chicos juegan

Muy emocionada por la inauguración, Mandinha compartió en sus redes sociales algunos detalles del emprendimiento y contó que sus hijos, Santino y Ava, fueron la principal inspiración para darle vida a este proyecto. “Como madre, imaginé un espacio limpio, cuidado y lleno de maravillas”, expresó.

El nuevo emprendimiento de Mandinha (Foto: Instagram @foxfernsoftplay)

También explicó que los personajes que forman parte de este bosque mágico tienen un vínculo especial con su familia: Fable el Zorro está inspirado en su hijo Santino, mientras que Lumi la Coneja tiene características de su hija Ava. “Cada personaje del bosque está basado en un miembro de mi familia, aportando su personalidad y sus pequeños rasgos distintivos a nuestro entorno”, reveló.