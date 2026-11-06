Este domingo se registró un trágico accidente aéreo cuando un avión Learjet con destino a Bahamas se estrelló en un barrio del sur de Florida, provocando la muerte de nueve personas. Una de las sospechas iniciales era que Lenny Kravitz era uno de los pasajeros a bordo.

Por este motivo, la representante del músico tuvo que salir a desmentir la muerte desmintió la muerte de la estrella de rock. “Los rumores que afirmaban que Lenny Kravitz era pasajero a bordo del avión Learjet que se estrelló en Florida son falsos”, declaró Carleen Donovan.

El rumor sobre la supuesta muerte del artista surgió a raíz de un mensaje publicado por la piloto Emily Shelton en Facebook quien había contando en otro momento que el músico iba a viajar en su avión. Dicha publicación se vinculó erróneamente con la noticia de este accidente.

El mensaje de Emily Shelton que generó el rumor (Captura: Facebook)

DESMIENTEN LA MUERTE DE LENNY KRAVITZ EN EL ACCIDENTE AÉREO DE FLORIDA

Un jet privado (Learjet 60) con nueve personas a bordo, con destino a las Bahamas, se estrelló el domingo contra un barrio del sur de Florida. Los nueve pasajeros a bordo fallecieron en el acto, según informó el secretario de Transporte del país.

Tanto Carleen Donovan, la representante de Lenny Kravitz, como la piloto Emily Shelton, salieron a desmentir los rumores que circulaban. “Los reportes son falsos e incorrectos”, declaró la mánager mientras que la propia piloto aclaró que no era ella quien pilotaba ese vuelo.

“Me enteré recientemente de que circulan rumores de que yo era la piloto del accidente ocurrido en Palm Beach”, publicó Emily en TikTok . “Quisiera aclarar respetuosamente que no lo era. Les pido que dejen de especular y difundir información errónea sobre esta tragedia, y que sean respetuosos con los involucrados. Mis condolencias a todos los fallecidos y afectados”.