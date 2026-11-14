Alex Caniggia demostró haber atravesado una importante transformación física. A través de sus redes sociales, el mediático compartió imágenes mostrando cómo luce actualmente y sorprendió con un increíble cambio.

“ANTES & DESPUÉS”, escribió la pareja de Melody Luz junto a una serie de imágenes donde mostró cómo se encontraba físicamente hace algunos meses y cómo se encuentra actualmente. El cambio quedó más que en evidencia.

(Foto: Instagram @alexcaniggia)

“De ser obeso a convertirme en una BESTIA HUMANA. Lo que antes era motivo de burlas, hoy es motivo de respeto. No fue magia, fue DISCIPLINA, SACRIFICIO y HAMBRE de SUPERACIÓN”, agregó el mediático.

(Foto: Instagram @alexcaniggia)

ALEX CANIGGIA ESTALLÓ CONTRA MARIANA NANNIS

Tras los repudiables comentarios clasistas de Mariana Nannis contra Melody Luz y su nieta Venezia, Alex Caniggia rompió el silencio y apuntó directamente contra su madre con un durísimo descargo en Instagram. Sin filtro y visiblemente indignado, el influencer defendió a su pareja y a su hija.

A su vez, confirmó que no quiere mantener ningún vínculo con la mediática: “¿Qué nivel de miseria humana hay que tener para cuestionar a una bebé de tres años? Que encima es tu nieta, una criatura, una bebé de tres años, por haber nacido en determinado barrio”.

Foto: Web e Instagram (@alexcaniggia)

Lejos de quedarse ahí, Alex hizo referencia a los distintos lugares del mundo y cuestionó que el barrio de nacimiento pueda determinar el valor de una persona: “Pero qué importa si nacés en San Martín, en Alsina, en Lanús, en Tigre, en Mónaco, en Ginebra. ¿Qué importa? El problema nunca fue San Martín. El problema es de la mentalidad. ¿Quién cree que un barrio determina el valor de una persona?”, expresó.

“Por eso, gente, no todos los vínculos familiares merecen conservarse. Por ejemplo, en mi caso, mi madre para mí ya no existe. Esto ya lo dije anteriormente. Pero ahora más que nunca lo vuelvo a confirmar. No existe aún más”. Durante su descargo, el mediático no solamente salió en defensa de Melody y Venezia.

Melody Luz, Venezia y Alex Caniggia

También cuestionó que Mariana hubiera realizado comentarios despectivos sobre Charlotte Caniggia, su propia hija: “Y esta persona, este sujeto... mi madre, que no la podría llamar ni madre ni abuela, no solo criticó a mi hija y se metió con mi hija, con mi familia, lo más importante que tengo yo en mi vida, mi hija y mi mujer, sino que también se metió con mi hermana, o sea, su hija”, manifestó.

“Una vergüenza, una vergüenza como abuela y como madre. También criticar a tu propia hija, que gana dos pesos con cincuenta y que no está a tu nivel. ¿Dónde la viste, una madre hablando así de una hija?”, siguió, visiblemente furioso. “Humillar a una hija no te hace superior, te hace miserable. Y creerte por encima de tus propios hijos, eso no es grandeza”, sostuvo.

Y cerró con una frase lapidaria que rápidamente se convirtió en el centro de la nueva polémica familiar: “Si para sentirte grande necesitás hacer sentir pequeña a tu propia hija, para mí eso es una bazofia de ser humano. Sos una rata de alcantarilla”.