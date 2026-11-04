Este lunes, la producción de La Jaula de la Moda le encargó a Mariano Martínez analizar junto a los expertos el look de boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, y en Intrusos no dejaron pasar el episodio, pidiendo que “cuiden al conductor”.

“¿Vieron cuando se dice ‘No están cuidando al conductor del programa’? Bueno, esto le pasó a Mariano Martínez ¿Quién se casó el fin de semana? ¿Y quién tuvo que analizar la boda del año en La Jaula de la Moda?”, anunció Adrián Pallares al inicio del programa de este miércoles.

“Lo de Mariano Martínez es una maldad, primero porque no hubo tanto famoso para analizar el casamiento, y segundo que ya se analizó y ya se vio”, agregó el conductor, mientras Rodrigo Lussich recordaba “lo mal que terminó Lali” su relación Martínez hace 10 años.

Mariano Martínez y Lali Espósito en La Jaula de la Moda (Fotos: capturas Ciudad Magazine y Instagram @lali)

Pero no se quedaron ahí Pallares y Lussich. “Lali, hace poco, recordó su pasado con Mariano Martínez, que todos lo recordamos, pero lo hizo de muy mala manera hace un par de meses”, dijo Adián, mientras su compañero cuestionaba el look veraniego de Martínez.

“¿Es para teles eso, chicos? ¿O es para comer un asado? ¿Él llega y les dirá ‘quiero salir en musculosa y sombrero blanco’ y le dirán ‘Sí, claro Mariano’? ¿O habrá alguien que le diga ‘No, no’. Si se le pregunta por qué sale así, es porque puede”

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QUÉ DIJERON EN LA JAULA DE LA MODA DE LOS LOOKS DEL CASAMIENTO DE LALI ESPÓSITO Y PEDRO ROSEMBLAT

En La Jaula de la Moda, Fabián Medina Flores, Rocío Vivas, el ex Gran Hermano Lisandro Navarro y Matías Vázquez analizaron los looks de Lali y su flamante esposo. “Novios bellos, jóvenes y guapos con una citación para el mediodía. (…) Las fotos parecen de Harper´s Bazaar”, dijo Medina Flores, que les puso “10” en conjunto.

Rocío Vivas puso el foco en lo espléndida que estaba Lali, sin desmerecer a Pedro, y los puntuó también con un “10”. “Licha” Navarro coincidió con la modelo y empresaria en la puntuación, y solo se animó a criticarle el corte de pelo al novio.

Fotos: capturas Ciudad Magazine

Por su parte, Matías Vázquez decidió puntuarlos con un “8” porque, según su palabra, están vestidos para una boda de corta duración. “Para mí, brillaron los dos, pero no tomaron conciencia de que se estaban casando para toda la vida. Yo siento que están vestidos para un casamiento de seis años, como un contrato de alquiler”, cerró el conductor de Puro Show.

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