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Susana Milano participó de “La Jaula de la Moda”, el programa de Ciudad Magazine que se emite de lunes a viernes a las 19, luego de haber viajado a Miami, donde tuvo la oportunidad de compartir un encuentro con Lionel Messi.
Durante la entrevista, y ante la pregunta de Fabián Medina Flores, Milano contó que mantiene una amistad con Celia María Cuccittini, la mamá del capitán de la Selección Argentina.
La revelación se dio a pocos días de un momento especial para el fútbol argentino: este miércoles, Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección Argentina en el Estadio Monumental, en un partido que marcará una jornada histórica para el equipo nacional.