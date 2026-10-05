Video: Instagram susanamilanook

Susana Milano participó de “La Jaula de la Moda”, el programa de Ciudad Magazine que se emite de lunes a viernes a las 19, luego de haber viajado a Miami, donde tuvo la oportunidad de compartir un encuentro con Lionel Messi.

Fabián Medina Flores con Susana Milano en La Jaula de la Moda

Susana Milano en La Jaula de la Moda

Susana Milano en La Jaula de la Moda

Durante la entrevista, y ante la pregunta de Fabián Medina Flores, Milano contó que mantiene una amistad con Celia María Cuccittini, la mamá del capitán de la Selección Argentina.

La revelación se dio a pocos días de un momento especial para el fútbol argentino: este miércoles, Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección Argentina en el Estadio Monumental, en un partido que marcará una jornada histórica para el equipo nacional.