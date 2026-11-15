Melody Luz volvió a demostrar su talento para el baile y sorprendió a sus seguidores al mostrar parte de los ensayos de Experiencia Sex, el espectáculo en el que participa. A través de un video compartido en las redes sociales, la artista dejó ver cómo se prepara para las coreografías que requieren una importante exigencia física.

En las imágenes, la bailarina aparece con un conjunto deportivo negro de dos piezas y zapatos de taco alto, mientras realiza diferentes movimientos junto a un grupo de bailarines que la acompañan durante la práctica.

Lejos de tratarse de una coreografía sencilla, Melody Luz se animó a realizar elevaciones y figuras acrobáticas, con la asistencia de sus compañeros, que también ejecutaron saltos y movimientos sincronizados.

EL IMPACTANTE ENSAYO DE MELODY LUZ PARA EXPERIENCIA SEX

Uno de los detalles que más se destaca del video es la precisión de las figuras que realiza la artista, especialmente porque desarrolla gran parte de la coreografía sobre tacones, una disciplina que combina equilibrio, fuerza, técnica y coordinación.

Durante la secuencia, los bailarines varones la sostienen para realizar distintas elevaciones, mientras ella mantiene el control de sus movimientos y acompaña cada figura con una marcada expresión corporal.

Crédito: Instagram

La publicación también incluyó menciones promocionales a las marcas de ropa y calzado que utilizó durante la práctica.