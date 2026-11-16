La histórica visita del papa León XIV a la Argentina también dejó una historia detrás de cámara. Matías Payer, un cineasta argentino que venía desarrollando contenidos audiovisuales y utilizando las redes sociales como laboratorio creativo, fue convocado para dirigir dos de los videos que formaron parte de la bienvenida al Sumo Pontífice.

Se trata de “Nosotros estamos” y “Bienvenida del Papa”, dos producciones que se proyectaron en las pantallas instaladas sobre la avenida del Libertador y en distintos encuentros vinculados con la visita papal.

Foto: prensa

El trabajo representó un salto importante en la trayectoria de Payer: sus producciones pasaron de un ámbito de experimentación y difusión digital a formar parte de uno de los acontecimientos públicos más convocantes del año.

Pero el desafío no consistía solamente en realizar videos institucionales. El director recibió el encargo de construir piezas audiovisuales que pudieran emocionar tanto a las personas profundamente creyentes como a aquellas que no tienen un vínculo cercano con la Iglesia.

“Entendí que no tenía que hacer una película sobre el Papa. Tenía que hacer una película sobre nosotros. Sobre lo que significa estar, recibir al otro y volver a encontrarnos” Matías Payer.

“Entendí que no tenía que hacer una película sobre el Papa. Tenía que hacer una película sobre nosotros. Sobre lo que significa estar, recibir al otro y volver a encontrarnos”, explicó Payer.

Quién es Matías Payer, el director argentino detrás de los videos del Papa

Matías Payer es un cineasta argentino cuya búsqueda artística estuvo atravesada por la exploración de nuevas formas de narración audiovisual.

Durante los últimos años utilizó las redes sociales como un espacio para experimentar con cortometrajes y contenidos cinematográficos, desarrollando una mirada centrada en la identidad, los vínculos y los interrogantes humanos.

Foto: prensa

Su oportunidad de trabajar en las producciones vinculadas con la visita de León XIV llegó a través de una conexión con la cantante Athenas, quien conocía sus trabajos audiovisuales y acercó una de las producciones de Faro Films al sacerdote Sebastián Achcar.

Después de ver ese material, el equipo se comunicó con Payer para convocarlo al proyecto.

Según contó el cineasta en una entrevista con MDZ, inicialmente había pensado en convocar a un locutor para la narración. Sin embargo, el sacerdote le propuso que utilizara su propia voz.

“¿Pero mi voz? Yo no soy locutor”, fue su primera reacción. La respuesta que recibió fue directa: “Animate”.

Finalmente, Payer asumió también ese desafío y participó con su voz en una de las piezas.

Foto: prensa

Los videos “Nosotros estamos” y “Bienvenida del Papa”: cómo fueron las producciones

Las dos producciones audiovisuales fueron concebidas para acompañar distintos momentos de la visita del papa León XIV a la Argentina.

“Nosotros estamos” y “Bienvenida del Papa” tuvieron como ejes el encuentro, la mesa compartida, la unión argentina y el mensaje de bienvenida a todos.

El objetivo era construir relatos que trascendieran lo estrictamente religioso y pudieran conectar con distintas experiencias personales.

Para desarrollar las piezas, el equipo contó con libertad creativa para escribir los guiones y definir el tratamiento audiovisual. Los materiales luego pasaron por la aprobación de la Conferencia Episcopal.

Las producciones fueron proyectadas en las pantallas dispuestas sobre la avenida del Libertador y en encuentros vinculados con la visita papal.

Foto: prensa

Un proyecto con una dimensión personal: la relación de Matías Payer con la Iglesia

Detrás del trabajo profesional también hubo una historia íntima.

Payer contó que su relación con la Iglesia atravesó momentos difíciles y que algunas experiencias personales hicieron que durante mucho tiempo sintiera cierta distancia.

Por eso, recibir la convocatoria para dirigir dos producciones centradas en el encuentro y la bienvenida tuvo para él un significado especial.

“Quizás por eso necesitaba que estas películas también pudieran hablarle al que cree, al que no cree y al que alguna vez se sintió afuera”, expresó.

La experiencia también estuvo atravesada por su propia historia con la Argentina. Aunque nació en el país, parte de su formación transcurrió en el exterior y durante mucho tiempo sintió que necesitaba encontrar una voz propia para expresar su vínculo con la identidad argentina.

En ese sentido, el proyecto representó mucho más que un trabajo audiovisual: fue una oportunidad para conectar su recorrido personal con una producción que llegó a miles de personas.

Foto: prensa

Los próximos proyectos de Matías Payer: de los videos del Papa a Proyecto Shaw

La experiencia con León XIV no representa un punto de llegada para el cineasta, sino una nueva etapa dentro de su recorrido profesional.

Próximamente continuará desarrollando trabajos junto a Maria Studios y artistas vinculados con los encuentros musicales de la visita papal, entre ellos Athenas, Maxi Largui, Joaquín Chávez y Jaqui Lin.

Además, durante 2027 avanzará en una nueva etapa de Proyecto Shaw, un desarrollo audiovisual sobre la figura del empresario argentino Enrique Shaw.

La iniciativa, impulsada desde Faro Films junto a Maria Studios, propone poner en diálogo la empresa, la tecnología y una pregunta sobre el presente: qué decisiones no deberían delegar jamás los seres humanos.

Con sus producciones para la visita de León XIV, Matías Payer sumó un nuevo capítulo a una carrera que comenzó explorando las posibilidades narrativas de las redes sociales y encontró en un acontecimiento histórico una oportunidad para llevar su mirada cinematográfica a una audiencia mucho más amplia.